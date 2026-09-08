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Boca va por la ventaja en La Bombonera

Desde las 21.30, Boca recibirá a San Pablo por el partido de ida de los cuartos de final. Arbitrará el chileno Piero Maza.

8 de septiembre 2026 · 08:05hs
En Boca le apuntan todos los cañones al torneo internacional.

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Boca y San Pablo jugarán este martes desde las 21.30 en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize recibe en su hogar al Tricolor en lo que será un encuentro clave entre dos gigantes del continente. Este encuentro se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium.

El partido que dirigirá el chileno Piero Maza, quien tendrá en el VAR a su compatriota Fernando Vejar, definirá al rival del vencedor entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado.

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En medio de un exigente semestre con una alta cantidad de partidos, Rodolfo Arruabarrena intentará utilizar sus mejores piezas disponibles, con Milton Delgado prácticamente descartado y Leandro Paredes siendo aún una incógnita. De esta forma, el Vasco aún no definió un once, pero lo más probable es que, teniendo las bajas en cuenta, mantenga la base que viene teniendo continuidad y actividad en el último tiempo.

Por su parte, San Pablo buscará poner fin a una racha negativa de doce partidos sin poder cosechar victorias en condición de visitante. En la previa, Dorival Júnior aseguró que el duelo es un verdadero “clásico sudamericano” en la conferencia de prensa posterior a un triunfo por 2-0 contra Atlético Mineiro.

El Tricolor comenzó su camino en esta Copa Sudamericana con una primera posición en el Grupo C, en el que terminó por delante de O’Higgins, Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay, mientras que en los octavos de final le ganó 4-2 en el global a Bolívar de Bolivia.

Formaciones para Boca y San Pablo

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Hora y TV: 21.30 (ESPN/Disney+).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Estadio: Alberto J. Armando.

Boca San Pablo Copa Sudamericana Fútbol
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