Boca visita a Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura

Con algunos suplentes, Boca Juniors se mide con Gimnasia en Mendoza. El partido arranca a las 16.30 en el Víctor Legrotaglie.

Boca juega de visitante ante una de las sorpresas.

Boca Juniors afrontará este sábado una nueva prueba por el Torneo Clausura cuando visite a Gimnasia de Mendoza, uno de los equipos que atraviesa un gran momento en el campeonato. El encuentro, correspondiente a la octava fecha, comenzará a las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie y tendrá a Darío Herrera como árbitro.

El conjunto xeneize llega al compromiso con el ánimo renovado después de conseguir dos victorias consecutivas que le permitieron recuperar confianza y meterse nuevamente en carrera en distintos frentes. Primero derrotó de manera agónica a Lanús por el campeonato local y luego eliminó a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina, en una definición por penales que tuvo a Álvaro Montero como una de las figuras.

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Sin embargo, el calendario no le da demasiado tiempo para disfrutar. Boca atraviesa una etapa de enorme exigencia y, en los próximos días, tendrá por delante el comienzo de su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo. Por ese motivo, el cuerpo técnico analiza una formación con numerosos cambios para enfrentar al Lobo mendocino.

Una rotación obligada por el calendario

La acumulación de encuentros llevó a que Boca priorice el descanso y la recuperación de varios de sus futbolistas habituales. La intención será presentar un equipo competitivo en Mendoza, pero evitando sobrecargar a los jugadores que tendrán un papel importante en la serie internacional.

Uno de los ausentes será Leandro Paredes. El mediocampista presenta una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y será preservado con la intención de que pueda llegar en buenas condiciones al encuentro ante San Pablo.

La ausencia del campeón del mundo representa una baja importante para el funcionamiento del equipo, aunque el entrenador buscará aprovechar el encuentro ante Gimnasia para darle minutos a futbolistas que habitualmente tienen menos participación.

Entre las novedades aparece Enner Valencia, quien tendría la posibilidad de ser titular por primera vez desde su llegada al conjunto de la Ribera. El delantero ecuatoriano buscará aprovechar la oportunidad para comenzar a ganar protagonismo y convertirse en una alternativa de peso para el ataque.

También podría producirse un estreno muy esperado: Matías Satas tendría chances de disputar su primer partido oficial con la camiseta azul y oro, ocupando el lateral izquierdo.

La rotación será importante, pero Boca no podrá descuidar el campeonato. El equipo suma 10 puntos en la Zona A y se encuentra octavo en la clasificación. A nivel de la tabla anual, acumula 40 unidades y ocupa actualmente el cuarto lugar, una posición que lo mantiene bien encaminado en la pelea por los objetivos de la temporada.

Boca busca sostener el envión

El triunfo sobre Lanús significó un desahogo para el equipo, especialmente por la manera en que consiguió los tres puntos. El Xeneize necesitaba una victoria que le permitiera recuperar confianza después de algunos resultados irregulares y encontró el premio sobre el final.

A ese triunfo se sumó la clasificación ante Vélez por la Copa Argentina. Boca empató 0-0 durante los 90 minutos y posteriormente se impuso en los penales. Álvaro Montero fue determinante al contener dos remates y permitir que el equipo avanzara a los cuartos de final.

Ahora tendrá que trasladar ese envión al campeonato frente a un rival que no parece dispuesto a facilitarle las cosas.

Gimnasia de Mendoza, la gran sorpresa del Clausura

Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza, que se transformó en uno de los grandes protagonistas del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Darío Franco tuvo un comienzo de campeonato extraordinario: ganó cinco de sus primeros siete partidos y se encuentra segundo en la Zona A, solamente por detrás de Instituto.

El presente del Lobo mendocino no se limita exclusivamente a la competencia actual. La importante cantidad de puntos que consiguió durante las últimas fechas también le permitió alejarse de la zona comprometida de la tabla anual y comenzar a mirar objetivos mucho más ambiciosos.

Gimnasia acumula 34 puntos en la tabla anual y se encuentra duodécimo, a solamente tres unidades de Instituto, que actualmente ocupa el último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana.

De esta manera, el equipo mendocino pasó rápidamente de preocuparse por la permanencia a ilusionarse con una posible clasificación internacional.

El gran presente colectivo quedó reflejado en su última actuación. Gimnasia sorprendió a Independiente en el estadio Libertadores de América y lo goleó 3-0, en una de las victorias más contundentes de su campaña.

La ausencia de Módica, un golpe para el Lobo

Más allá del gran momento que atraviesa Gimnasia, Darío Franco tendrá que afrontar una baja de enorme importancia.

Agustín Módica, máximo goleador del campeonato con ocho tantos, no podrá estar ante Boca debido a una molestia muscular. El delantero, surgido de Rosario Central, se convirtió en una de las principales figuras ofensivas del torneo y su ausencia representa un desafío para el conjunto mendocino.

Ignacio Sabatini sería quien ocupe su lugar en el ataque.

La baja del goleador modifica inevitablemente el panorama ofensivo de Gimnasia, aunque el equipo ha demostrado durante las últimas fechas que cuenta con diferentes recursos para generar peligro y que su buen momento no depende exclusivamente de un futbolista.

Por eso, Franco no tendría previsto realizar demasiadas modificaciones respecto del equipo que goleó a Independiente. La intención será mantener la estructura que le permitió conseguir resultados importantes y plantarse ante Boca con la confianza que le dieron sus últimas presentaciones.

Un partido con mucho en juego

El duelo tendrá diferentes condimentos para ambos equipos.

Para Boca, será una oportunidad para sumar tres puntos importantes en la pelea de la Zona A y, al mismo tiempo, administrar energías antes de una semana determinante. La Copa Sudamericana aparece en el horizonte y el choque ante San Pablo será uno de los grandes objetivos de la temporada.

Para Gimnasia, en cambio, el partido representa una posibilidad inmejorable de ratificar que su gran campaña no es casualidad. Recibir a Boca en Mendoza, ante su público y después de haber goleado a Independiente, supone un desafío de enorme magnitud.

El Lobo intentará aprovechar justamente las circunstancias que rodean al rival: la rotación, el cansancio acumulado y las ausencias de algunos de sus principales nombres.

Boca deberá demostrar que cuenta con un plantel suficientemente amplio para afrontar esta clase de compromisos sin resignar puntos. El partido también será una oportunidad para aquellos jugadores que necesitan sumar minutos y convencer al cuerpo técnico de que pueden ser alternativas confiables en una temporada cargada de competencias.

La posible formación de Boca vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El probable once de Gimnasia de Mendoza vs. Boca, por el Torneo Clausura

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Los datos de Gimnasia de Mendoza vs. Boca, por el Torneo Clausura