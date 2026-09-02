Con Álvaro Montero como héroe, Boca Juniors le ganó a Vélez por penales

Boca avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras ganar en la definición desde los 12 pasos por 4 a 3. Ahora se medirá con Racing.

Boca Juniors dio un nuevo paso en la Copa Argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó a Vélez Sarsfield por 4-3 en la definición por penales, luego de igualar 0-0 durante los 90 minutos, y se clasificó a los cuartos de final del certamen.

La gran figura de la noche fue el arquero colombiano Álvaro Montero , quien se convirtió en el héroe de la definición al contener los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero. Con esas dos intervenciones, el Xeneize logró quedarse con una serie que tuvo momentos de mucha tensión.

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

Durante el encuentro, Boca fue el equipo que asumió el protagonismo y generó las situaciones más claras. Sin embargo, no logró traducir su dominio en goles y terminó sufriendo en los minutos finales.

Boca tuvo las mejores chances

Desde el comienzo, Vélez intentó sorprender con la pelota parada. A los nueve minutos, Ronaldo Martínez ganó de cabeza tras un córner, aunque su remate se fue por encima del travesaño.

Boca respondió rápidamente y comenzó a tomar el control del juego. Tomás Belmonte tuvo una situación muy clara a los 21 minutos, cuando recibió dentro del área y remató, pero Marchiori consiguió rechazar. En el rebote, Santiago Ascacíbar tampoco pudo convertir porque la defensa del Fortín bloqueó su disparo.

Cinco minutos más tarde, Alan Velasco probó con un remate cruzado que terminó en las manos del arquero de Vélez.

El conjunto de Arruabarrena siguió buscando. A los 33 minutos, Marchiori volvió a intervenir con una buena respuesta después de un cabezazo involuntario de su propio compañero, Elías Gómez, que obligó al arquero a despejar al córner.

Sobre el cierre de la primera mitad llegó otra oportunidad inmejorable para Boca. Belmonte recibió una pelota dentro del área, pero falló su remate cuando tenía una buena posibilidad para abrir el marcador.

El Xeneize siguió buscando en el complemento

Boca mantuvo la iniciativa durante el segundo tiempo. Apenas comenzada la etapa, Sebastián Villa y Alan Velasco tuvieron una chance conjunta, aunque la defensa de Vélez logró bloquear el remate justo cuando parecía llegar el primer gol.

A los 57 minutos, Villa intentó desde media distancia después de recibir por izquierda, pero su disparo se fue muy desviado.

Arruabarrena movió el banco y mandó a la cancha a Enner Valencia en lugar de Miguel Merentiel, buscando mayor peso ofensivo. Más tarde también ingresó Leonel Flores por Sebastián Villa.

A los 66 minutos apareció una de las situaciones más claras de todo el partido. Leandro Paredes habilitó de gran manera a Velasco, quien definió cruzado y vio cómo la pelota pasó muy cerca del palo.

Vélez, que había tenido dificultades para generar juego, respondió con una llegada peligrosa. Lucas Robertone encontró a Pellegrini con un pase largo y el mediocampista bajó la pelota para Ronaldo Martínez, cuyo remate desde la medialuna se fue desviado.

Vélez tuvo el triunfo en sus manos

Cuando parecía que Boca podía encontrar el gol por insistencia, el partido terminó entrando en una zona de máxima tensión.

A los 89 minutos, Álvaro Montero derribó a Simón Escobar dentro del área y el árbitro Sebastián Zunino sancionó penal para Vélez. El arquero colombiano recibió además la tarjeta amarilla.

Dilan Godoy se hizo cargo de la ejecución en el tiempo adicional. El juvenil cruzó su remate, pero la pelota terminó impactando contra el palo.

Boca se salvó de una derrota agónica y el partido tuvo que definirse desde los doce pasos.

Montero, decisivo en los penales

En la definición, Boca comenzó convirtiendo a través de Lautaro Blanco y Kevin Zenón. Enner Valencia tuvo su remate atajado por Marchiori, pero Leonel Flores y Carlos Palacios marcaron sus respectivos penales.

Del lado de Vélez, Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro convirtieron, mientras que Elías Gómez y Thiago Silvero se encontraron con una enorme respuesta de Montero.

El arquero de Boca detuvo dos ejecuciones y terminó siendo el gran responsable de la clasificación.

Finalmente, el Xeneize se impuso 4-3 en los penales y consiguió su pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Boca ganó sin poder convertir durante los 90 minutos, pero mostró superioridad en buena parte del encuentro y, cuando la clasificación estuvo al borde de escaparse, apareció la figura de Montero para sostener al equipo.

DEFINICIÓN POR PENALES

Boca Juniors (4): Lautaro Blanco (gol), Kevin Zenón (gol), Enner Valencia (atajó Marchiori), Leonel Flores (gol), Carlos Palacios (gol);

Vélez Sarsfield (3): Elías Gómez (atajó Montero), Joaquín García (gol), Simón Escobar (gol), Rodrigo Aliendro (gol), Thiago Silvero (atajó Montero).

Minuto a minuto

91 minutos: Dilan Godoy remató al palo

El juvenil de Vélez Sarsfield cruzó el remate y el poste le negó el gol.

89 minutos: penal para Vélez

Álvaro Montero baja a Escobar y Sebastián Zunino no duda. El arquero de Boca Juniors se gana la tarjeta amarilla.

80 minutos: doble cambio en Vélez

Ingresan Juan Policella y Luca Feler por Manuel Lanzini y Lucas Robertone.

74 minutos: cambio en Boca Juniors

Ingresa Leonel Flores por Sebastián Villa.

73 minutos: nuevo amonestado en Vélez

Dilan Godoy recibe la cartulina amarilla tras una fuerte infracción sobre Ascacíbar.

70 minutos: cambio en Vélez

Ingresa Simón Escobar por Ronaldo Martínez.

68 minutos: avisó Vélez

Tras un pase largo de Robertone, Pellegrini bajó la pelota para la llegada de Ronaldo Martínez, quien remató desde la medialuna, desviado.

66 minutos: Velasco se perdió el gol de Boca

Tras un pase excelente de Paredes, Alan remató cruzado y la pelota se fue besando el palo.

61 minutos: cambio en Vélez Sarsfield

Ingresa Dilan Godoy en lugar de Alex Verón.

60 minutos: cambio en Boca Juniors

Ingresa Enner Valencia en reemplazo de Miguel Merentiel.

57 minutos: Villa probó de media distancia

El colombiano recibió desde la izquierda, enganchó y tras ver que no tenía marca cerca, intentó desde lejos, muy desviado.

53 minutos: amarilla en Vélez

Rodrigo Aliendro se gana la tarjeta amarilla luego de cometer una dura infracción sobre Paredes.

46 minutos: se salvó Vélez Sarsfield

Entre Villa y Velasco tuvieron el gol, pero justo lo alcanzaron a bloquear.

¡Comenzó el segundo tiempo!

41 MINUTOS: ¡BELMONTE FALLÓ UN GOL INCREÍBLE!

El mediocampista le erró al arco después de recibir un pase en el área.

40 minutos: Matías Pellegrini, primer amonestado del partido

El hombre de Vélez se llevó la amarilla por agarrar de la camiseta a Lautaro Blanco en mitad de cancha.

33 minutos: impecable respuesta de Marchiori

El arquero tuvo buenos reflejos para despejar al córner un cabezazo involuntario de su propio compañero Elías Gómez.

26 minutos: Velasco tuvo la suya

El ex Independiente sacudió un tiro cruzado a las manos de Marchiori.

21 MINUTOS: ¡BOCA JUNIORS ACARICIÓ EL PRIMER GOL!

El arquero de Vélez, Tomás Marchiori, rechazó un disparo sin potencia de Tomás Belmonte en el área y, en el rebote, la defensa del Fortín le bloqueó el remate a Santiago Ascacíbar.

15 minutos: ahora probó Lanzini de lejos

El ex River Plate se animó a buscar el arco desde un tiro libre y la pelota se perdió a centímetros del palo izquierdo de Álvaro Montero.

10 minutos: homenaje a Lionel Messi

El encuentro se frenó unos segundos para dedicarle 60 segundos de aplausos al mejor jugador del mundo, luego de que haya comunicado su retiro de la selección argentina.

9 minutos: el primer ataque fue de Vélez

Ronaldo Martínez se impuso en las alturas con mucha facilidad a la salida de un tiro de esquina para ensayar un cabezazo que se perdió por encima del travesaño.

5 minutos: Paredes quedó adolorido sobre el césped

El volante de Boca Juniors recibió una infracción de Lucas Robertone en mitad de cancha.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Vélez, por la Copa Argentina

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El probable once de Vélez vs. Boca, por la Copa Argentina

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Veron; Ronaldo Martínez o Dylan Godoy . DT: Guillermo Barros Schelotto.

Los datos de Boca vs. Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina