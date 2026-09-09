Con goles de Raphinha, en dos oportunidades, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus, el Culé goleó al Feyenoord que descontó a través de Sem Steijn.

Barcelona tuvo un estreno contundente en la Champions League 2026/27 . El equipo dirigido por Hansi Flick goleó 5-1 al Feyenoord en el Camp Nou y dejó una fuerte señal desde el comienzo de su camino europeo. Raphinha, en dos oportunidades, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus marcaron para el conjunto catalán, mientras que Sem Steijn descontó para la visita.

El partido prácticamente no tuvo tiempo para acomodarse. Barcelona salió decidido a imponer condiciones y encontró la ventaja cuando apenas habían transcurrido tres minutos. Raphinha recibió de Lamine Yamal, se metió en el área y definió con la zurda para poner el 1-0. El golpe temprano confirmó la intención de un equipo que buscó jugar en campo rival desde el comienzo y presionar cada salida del conjunto neerlandés.

Feyenoord intentó resistir el ritmo y por momentos consiguió avanzar algunos metros, pero Barcelona manejó la pelota y encontró espacios con facilidad. La diferencia volvió a aparecer a los 22 minutos, cuando Karim Adeyemi tomó la pelota en las inmediaciones del área y sacó un remate preciso que terminó en el ángulo. El alemán marcó así el segundo y le dio todavía más tranquilidad a un Barcelona que ya dominaba el encuentro.

Con el 2-0, el conjunto de Flick no bajó la intensidad. Lamine Yamal y Dani Olmo participaron de varias de las acciones ofensivas más peligrosas, mientras que Feyenoord tuvo dificultades para contener la velocidad y el movimiento de los atacantes locales. Barcelona incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia antes del descanso, aunque el marcador no volvió a modificarse y los catalanes se fueron al entretiempo con una ventaja clara.

Barcelona goleó 5-1 al Feyenoord y arrancó la Champions con todo

Barcelona se floreó en el inicio de la Champions League. REUTERS/Albert Gea

La segunda mitad terminó de convertir el partido en una fiesta para el público del Camp Nou. A los 57 minutos, Raphinha volvió a aparecer para completar su doblete. El brasileño recibió una asistencia de Pedri, quedó de frente al arco y definió con categoría para establecer el 3-0. Fue otra muestra de la conexión entre los futbolistas de Barcelona y de la contundencia que tuvo el equipo cada vez que aceleró.

Feyenoord ya no encontró respuestas y Barcelona continuó manejando el trámite. Con el resultado prácticamente sentenciado, Lamine Yamal también tuvo su premio. A los 77 minutos, el joven delantero ejecutó un tiro libre que encontró el camino hacia la red y puso el 4-0. El tanto coronó otra actuación destacada del español, protagonista también en la apertura del marcador.

El equipo neerlandés consiguió descontar a los 82 minutos por intermedio de Sem Steijn, quien apareció dentro del área y venció a Joan García. El 4-1 apenas modificó el resultado y no alcanzó para poner en discusión la superioridad que Barcelona había mostrado durante buena parte de la noche.

La respuesta fue inmediata. A los 85 minutos, Gabriel Jesus, ingresado poco antes, marcó de cabeza luego de una asistencia de Lamine Yamal y estableció el definitivo 5-1. El brasileño tuvo así su primer gol con Barcelona en el Camp Nou y completó una goleada que reflejó la superioridad del conjunto catalán.

Barcelona comenzó así su recorrido en la Champions con una actuación convincente, cinco goles y una producción ofensiva que volvió a mostrar a Raphinha y Lamine Yamal como dos de sus principales argumentos. El equipo de Flick no solamente ganó: dominó, presionó y fue efectivo para transformar rápidamente su superioridad en una diferencia amplia.

El 5-1 ante Feyenoord supone, además, un comienzo ideal para un equipo que vuelve a presentarse entre los protagonistas de la máxima competencia europea. La Champions recién comienza, pero Barcelona ya dejó claro que pretende ser uno de los equipos que marque el pulso del torneo.