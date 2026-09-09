Jacob Coxon, exintegrante de OpenAI y Anthropic, alertó sobre el avance de sistemas sobrehumanos y cuestionó el discurso público de sus ejecutivos.

Un exinvestigador de OpenAI advirtió que la inteligencia artificial podría matar a humanos esta década.

Jacob Coxon, un exinvestigador que trabajó durante tres años en OpenAI y que recientemente dejó su puesto en Anthropic, advirtió sobre los riesgos que podría implicar el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

El especialista británico, de 27 años, publicó una serie de mensajes en redes sociales tras confirmar su salida de Anthropic. En sus declaraciones sostuvo que dentro de la industria tecnológica existe preocupación por la posibilidad de que los sistemas de inteligencia artificial alcancen capacidades capaces de representar una amenaza extrema para la humanidad.

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I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

"Las personas que están creando inteligencia artificial piensan que esos sistemas podrían matarnos a todos para finales de esta década", escribió Coxon.

Su trayectoria incluye tres años de trabajo en OpenAI, donde participó en tareas vinculadas al preentrenamiento de modelos de inteligencia artificial, antes de incorporarse a Anthropic. Por ese recorrido, sus advertencias surgen desde la experiencia de quien formó parte de algunos de los principales desarrollos del sector.

Sistemas con capacidades sobrehumanas

Coxon sostuvo que el avance tecnológico podría llevar en poco tiempo a la creación de sistemas con capacidades muy superiores a las humanas.

"Pronto serán sistemas sobrehumanos capaces de hackear cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana, adquirir poder y recursos reales", afirmó el investigador.

Según su planteo, el ritmo de evolución de estas herramientas no mostraría señales claras de desaceleración. Por ese motivo, consideró necesario que la sociedad no subestime las capacidades que podrían adquirir los sistemas más avanzados.

La advertencia se inscribe en un debate que atraviesa a la industria tecnológica: hasta qué punto el desarrollo de modelos cada vez más capaces puede avanzar sin generar riesgos difíciles de controlar.

Críticas al discurso de las empresas

El exintegrante de OpenAI y Anthropic también cuestionó la manera en que los principales referentes de la industria comunican públicamente los posibles peligros asociados a esta tecnología.

"Muchos ejecutivos e investigadores moderarán su lenguaje para sonar sensatos, pero escucho a las mismas personas expresar miedo en privado", señaló.

Para Coxon, la preocupación no se limita a un escenario hipotético vinculado con las capacidades técnicas de los modelos. También está relacionada con la competencia entre las grandes compañías tecnológicas por desarrollar sistemas cada vez más avanzados.

"Ninguna otra actividad humana representa este nivel de riesgo", concluyó el especialista, al referirse al proceso de desarrollo y competencia que atraviesa actualmente el sector.