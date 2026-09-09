Ángel Di María descartó dejar el fútbol y trajo tranquilidad en Rosario Central

“Me quieren retirar, ja”, dijo Ángel Di María, que convocó a una conferencia donde abordó una de las incógnitas con respecto a su continuidad en el deporte.

Ángel Di María brindó una conferencia de prensa este miércoles en el complejo deportivo de Arroyo Seco para llevar calma a Rosario Central tras la eliminación de la Libertadores que dejó al técnico Jorge Almirón contra las cuerdas, remarcó que está muy feliz en el club y aseguró: "Me quieren retirar, ja. No, estoy muy feliz".

En las últimas horas Rosario se había revolucionado ante la convocatoria del Canalla porque surgieron rumores de que Fideo podía abandonar la actividad a los 38 años, pero el propio protagonista se encargó de aclarar que lo hizo para hablar de fútbol.

Las alarmas se encendieron porque días atrás, tras la derrota con el conjunto brasileño, él señaló: “Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”. Sin embargo, posteriormente aclaró que lo que dijo fue "desde la angustia" y remató: "Yo no abandono. Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía".

En sus declaraciones este mediodía, el ídolo de la Selección Argentina expresó que el motivo que lo llevó a hablar fueron las críticas que recibió el Canalla en los últimos días, sobre todo tras el empate por 1-1 en el clásico con Newell's: "La gente está muy nerviosa. Creo que estamos pasando un buen momento en Central, el club viene creciendo, logrando títulos, jugando todas las competiciones".

Ángel Di María opinó sobre el presente del Canalla

A su vez, el ex Benfica y Real Madrid, entre otros, dio un panorama de cómo ve este presente de la Academia rosarina: "De este lado de la vereda estamos muy bien y parece que estamos del otro lado. A veces la prensa lleva a que todo esto se vaya para este lado, pero estamos tranquilos".

Di María también se refirió a las eliminaciones que sufrió el equipo este año: "Gana uno solo, es la realidad del fútbol. La ilusión que tenía la gente con la Libertadores y la Copa Argentina, también la teníamos, pero a veces las cosas no se dan. Estamos pasando un buen momento. Cualquiera le gana a cualquiera en el fútbol argentino. No es fácil".

Por otra parte, después de que desde la caída ante Corinthians varios de sus compañeros recibieran la reprobación de los hinchas en la cancha, el campeón del mundo en 2022 reconoció que entiende a la gente "por el plantel que hay y por cómo crece el club", pero sostuvo: "Sé que nos apoyarán a morir en lo que queda del campeonato".

Puede ganar otro título con Rosario Central

Finalmente, luego de resaltar el buen momento institucional de Central, Di María opinó de la Supercopa Internacional que disputarán ante Estudiantes el sábado 26 de septiembre y lo que le queda en juego al Canalla: "Soy el primero que quiere ganar y volví porque quiero seguir ganando cosas y meter a Central en copas".

A la espera de aquella final, los dirigidos por Almirón se preparan para visitar a Tigre este domingo desde las 14.45 por la fecha 9 del Clausura y Di María dejó en claro que quiere estar en todos los partidos del equipo. El retiro, por ahora, no es algo que vea de cerca.