Uno Entre Rios | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María descartó dejar el fútbol y trajo tranquilidad en Rosario Central

“Me quieren retirar, ja”, dijo Ángel Di María, que convocó a una conferencia donde abordó una de las incógnitas con respecto a su continuidad en el deporte.

9 de septiembre 2026 · 15:55hs
Ángel Di María valoró el presente del Canalla.

Ángel Di María valoró el presente del Canalla.

Ángel Di María brindó una conferencia de prensa este miércoles en el complejo deportivo de Arroyo Seco para llevar calma a Rosario Central tras la eliminación de la Libertadores que dejó al técnico Jorge Almirón contra las cuerdas, remarcó que está muy feliz en el club y aseguró: "Me quieren retirar, ja. No, estoy muy feliz".

En las últimas horas Rosario se había revolucionado ante la convocatoria del Canalla porque surgieron rumores de que Fideo podía abandonar la actividad a los 38 años, pero el propio protagonista se encargó de aclarar que lo hizo para hablar de fútbol.

Barcelona se floreó en el inicio de la Champions League.

Barcelona goleó 5-1 al Feyenoord y arrancó la Champions con todo

detuvieron a futbolista de newell´s con una 9 milimetros

Detuvieron a futbolista de Newell´s con una 9 milímetros

Las alarmas se encendieron porque días atrás, tras la derrota con el conjunto brasileño, él señaló: “Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”. Sin embargo, posteriormente aclaró que lo que dijo fue "desde la angustia" y remató: "Yo no abandono. Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía".

En sus declaraciones este mediodía, el ídolo de la Selección Argentina expresó que el motivo que lo llevó a hablar fueron las críticas que recibió el Canalla en los últimos días, sobre todo tras el empate por 1-1 en el clásico con Newell's: "La gente está muy nerviosa. Creo que estamos pasando un buen momento en Central, el club viene creciendo, logrando títulos, jugando todas las competiciones".

Ángel Di María opinó sobre el presente del Canalla

A su vez, el ex Benfica y Real Madrid, entre otros, dio un panorama de cómo ve este presente de la Academia rosarina: "De este lado de la vereda estamos muy bien y parece que estamos del otro lado. A veces la prensa lleva a que todo esto se vaya para este lado, pero estamos tranquilos".

Di María también se refirió a las eliminaciones que sufrió el equipo este año: "Gana uno solo, es la realidad del fútbol. La ilusión que tenía la gente con la Libertadores y la Copa Argentina, también la teníamos, pero a veces las cosas no se dan. Estamos pasando un buen momento. Cualquiera le gana a cualquiera en el fútbol argentino. No es fácil".

Por otra parte, después de que desde la caída ante Corinthians varios de sus compañeros recibieran la reprobación de los hinchas en la cancha, el campeón del mundo en 2022 reconoció que entiende a la gente "por el plantel que hay y por cómo crece el club", pero sostuvo: "Sé que nos apoyarán a morir en lo que queda del campeonato".

Puede ganar otro título con Rosario Central

Finalmente, luego de resaltar el buen momento institucional de Central, Di María opinó de la Supercopa Internacional que disputarán ante Estudiantes el sábado 26 de septiembre y lo que le queda en juego al Canalla: "Soy el primero que quiere ganar y volví porque quiero seguir ganando cosas y meter a Central en copas".

A la espera de aquella final, los dirigidos por Almirón se preparan para visitar a Tigre este domingo desde las 14.45 por la fecha 9 del Clausura y Di María dejó en claro que quiere estar en todos los partidos del equipo. El retiro, por ahora, no es algo que vea de cerca.

Ángel Di María Rosario Central Jorge Almirón Fútbol
Noticias relacionadas
River podrá llevar visitantes ante Sarmiento en Junín.

River podrá llevar visitantes ante Sarmiento en Junín

alvaro montero sera baja en boca para el proximo encuentro

Álvaro Montero será baja en Boca para el próximo encuentro

bruno amiconi, el arbitro de la polemica que retornara en el grella

Bruno Amiconi, el árbitro de la polémica que retornará en el Grella

Catalina Cedrés fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball.

Catalina Cedrés fue convocada a la Selección Argentina Sub 17 de Beach Handball

Ver comentarios

Lo último

Barcelona goleó 5-1 al Feyenoord y arrancó la Champions con todo

Barcelona goleó 5-1 al Feyenoord y arrancó la Champions con todo

Ángel Di María descartó dejar el fútbol y trajo tranquilidad en Rosario Central

Ángel Di María descartó dejar el fútbol y trajo tranquilidad en Rosario Central

El Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en Malvinas

El Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en Malvinas

Ultimo Momento
Barcelona goleó 5-1 al Feyenoord y arrancó la Champions con todo

Barcelona goleó 5-1 al Feyenoord y arrancó la Champions con todo

Ángel Di María descartó dejar el fútbol y trajo tranquilidad en Rosario Central

Ángel Di María descartó dejar el fútbol y trajo tranquilidad en Rosario Central

El Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en Malvinas

El Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en Malvinas

Detuvieron a futbolista de Newell´s con una 9 milímetros

Detuvieron a futbolista de Newell´s con una 9 milímetros

Diputados: con 249 votos, avanzó el plan para tratar la emergencia en Discapacidad

Diputados: con 249 votos, avanzó el plan para tratar la emergencia en Discapacidad

Policiales
Conmoción en Concepción del Uruguay por la muerte de un perro atropellado por un camión recolector

Conmoción en Concepción del Uruguay por la muerte de un perro atropellado por un camión recolector

Tiroteo en inmediaciones del CAE: hubo 12 allanamientos y seis detenidos

Tiroteo en inmediaciones del CAE: hubo 12 allanamientos y seis detenidos

Huelga de hambre en la UP9: unos 130 internos reclaman por comida y colchones

Huelga de hambre en la UP9: unos 130 internos reclaman por comida y colchones

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Régimen Garantía Paraná: el fondo municipal para facilitar alquileres a trabajadores sin garantías tradicionales

Régimen Garantía Paraná: el fondo municipal para facilitar alquileres a trabajadores sin garantías tradicionales

Bomberos Voluntarios reclaman fondos adeudados al gobierno de Entre Ríos

Bomberos Voluntarios reclaman fondos adeudados al gobierno de Entre Ríos

Miércoles y jueves templados, pero el viernes llegarían lluvias a la provincia

Miércoles y jueves templados, pero el viernes llegarían lluvias a la provincia

Julio Alegre: el artesano del barro que le entregó ladrillos al Papa y hoy pelea por recuperar su salud

Julio Alegre: el artesano del barro que le entregó ladrillos al Papa y hoy pelea por recuperar su salud

Incertidumbre en el sector apícola ante el avance de El Niño en la región

Incertidumbre en el sector apícola ante el avance de El Niño en la región

Dejanos tu comentario