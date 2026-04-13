Reforma previsional: Martín Oliva advirtió que se trasladará el ajuste a los empleados públicos

El senador Martín Oliva, del Frente Más para Entre Ríos, expresó su preocupación por el impacto económico y social que la reforma previsional.

El senador Martín Oliva, del Frente Más para Entre Ríos , expresó su preocupación por el impacto económico y social que la reforma previsional tal como la ha presentado hasta ahora el gobierno de Rogelio Frigerio. Además, puso el foco en el rol central que cumplen los ingresos de docentes, policías y trabajadores de la salud en la vida cotidiana y en la economía entrerriana.

La discusión previsional no puede ser reducida a una cuestión contable. “Si el gobierno provincial realmente busca una reforma sostenible, debe empezar por defender la sostenibilidad de Entre Ríos frente al Gobierno Nacional”, sostuvo.

“No se puede hablar de equilibrio interno mientras se resignan recursos provinciales, no se da la discusión que corresponde por los fondos, o se acepta que el ajuste venga impuesto desde afuera y se descargue hacia adentro”, resaltó.

En ese sentido, cuestionó la intención de instalar una falsa división entre trabajadores del sector público y del sector privado. “Se busca construir la idea de que el empleado público es un privilegio que el privado debe sostener”, señaló.

“Pero esa mirada no solo es injusta: es profundamente equivocada y peligrosa. Porque en Entre Ríos los docentes no educan sólo a hijos de empleados públicos; los policías no cuidan sólo a trabajadores estatales, garantizan seguridad para todos; los trabajadores de la salud no atienden solo al sector público, atienden a cada entrerriano que lo necesita. El Estado no es un sector aislado: es una red que sostiene a toda la comunidad”, expresó el senador.

El impacto en la economía provincial

Oliva remarcó además el impacto directo en la economía provincial: “Los ingresos de docentes, policías, médicos y enfermeros no se fugan del sistema, no se dolarizan ni se van al exterior. Se vuelcan al consumo local, sostienen comercios, dinamizan pymes y mantienen en funcionamiento la economía de nuestras ciudades y pueblos”.

Y siguió: “Por eso, pensar estos ingresos como una variable de ajuste no solo es injusto desde lo social, sino también equivocado desde lo económico. Reducirlos implica enfriar el consumo, afectar la actividad y debilitar el entramado productivo de Entre Ríos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el esfuerzo exigido a estos sectores viene desde hace tiempo: “Este ajuste no empieza ahora, sino que se profundiza. Los trabajadores ya vienen haciendo un esfuerzo importante con salarios que en muchos casos son insuficientes, con pérdida de poder adquisitivo y con el incremento de aportes que se les exigió recientemente”.

“Primero se les pidió más esfuerzo para sostener el sistema, y ahora se pretende además recortar sus futuras jubilaciones. Esto rompe un principio básico de equidad: no se puede exigir cada vez más a los mismos sectores sin ofrecer una respuesta justa”, agregó.

Finalmente, Oliva planteó la necesidad de dar una discusión más amplia: “La reforma previsional no puede analizarse solamente desde una lógica contable. Si realmente se busca sostenibilidad, hay que defender los recursos de la provincia y evitar que el ajuste se descargue siempre sobre los mismos”.

“En definitiva, no es sólo una discusión previsional. Es una discusión sobre qué modelo de provincia queremos. Uno que le pide cada vez más esfuerzo a docentes, policías, enfermeros y médicos, paga salarios insuficientes, aumenta aportes y recorta jubilaciones; o uno que entienda que salarios y jubilaciones son parte del motor económico, reconozca el valor de estas personas, y defienda a Entre Ríos con firmeza frente a la Nación. Porque no hay sostenibilidad posible que se construya sobre el ajuste y la división”, puntualizó.