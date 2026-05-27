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ATE protestó frente a Salud contra la reforma previsional

Trabajadores del Ministerio de Salud nucleados en ATE se manifestaron contra la reforma previsional que impulsa el Gobierno.

27 de mayo 2026 · 14:05hs
Trabajadores del Ministerio de Salud nucleados en ATE se manifestaron contra la reforma previsional que impulsa el Gobierno

Trabajadores del Ministerio de Salud nucleados en ATE se manifestaron contra la reforma previsional que impulsa el Gobierno
ATE protestó frente a Salud contra la reforma previsional

Trabajadores del Ministerio de Salud nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protestaron este miércoles frente la Secretaría de Salud de Entre Ríos contra la reforma previsional que impulsa el Gobierno y como parte de distintas acciones gremiales encaradas por el sindicato.

Días pasados se habían juntado firmas en la puerta de la Caja de Jubilaciones para entregar a los legisladores que se aprestan a modificar la Ley 8.732.

La concentración de ATE se realizó frente al Ministerio de Salud de la provincia.

ATE se movilizó contra los recortes en la salud pública

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Los trabajadores pegaron carteles en los que se destaca que el proyecto de Rogelio Frigerio eleva la edad jubilatoria, modifica el cálculo inicial, cambia regímenes especiales y establece un aporte solidario para quienes más cobran.

El proyecto propone declarar la emergencia previsional hasta fines del año que viene, a modo de paraguas para poder avanzar con la implementación.

El principal punto que impone esta medida es el aumento de los aportes de los trabajadores activos que más ganan, que constituyen el 4% de la totalidad de los empleados. Aunque en el proyecto no se dispone, la emergencia permite, además, poner “límites máximos al monto de los beneficios que superen 15 haberes mínimos”.

LEER MÁS: Agmer, con carpas, protesta contra la reforma previsional

ATE SALUD reforma previsional

Los trabajadores hicieron un pegatina en la oficina pública

Los argumentos en contra de la Reforma de Frigerio

1. Aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes. El proyecto eleva progresivamente la edad jubilatoria hasta llegar a los 65 años para mujeres y hombres, además de aumentar los años de aportes de 30 a 35. Para quienes ingresen al sistema desde la vigencia de la ley, la edad será directamente de 68 años con 35 años de aportes. Esto implica trabajar más años para acceder a una jubilación.

2. Reducción del cálculo del haber jubilatorio. La jubilación ordinaria pasará a calcularse sobre el promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones (20 años), en lugar de considerar criterios más favorables vinculados al último cargo o mejores salarios. Esto impacta directamente reduciendo el haber inicial de futuros jubilados.

3. Pérdida de movilidad automática y demora en aumentos. La movilidad jubilatoria quedará atada a las paritarias del Escalafón General y se aplicará recién 60 días hábiles después del ingreso de aportes derivados de esos aumentos salariales. Esto genera atraso en los incrementos y pérdida del poder adquisitivo de jubilados y pensionados.

4. Aportes extraordinarios y posibilidad de nuevos descuentos a activos y pasivos. Se establece un aporte extraordinario adicional para trabajadores activos con salarios superiores a $3 millones y además se habilita al Poder Ejecutivo a crear aportes “solidarios” también para jubilados y pensionados cuando considere que existe desequilibrio financiero. Esto abre la puerta a nuevos descuentos sobre salarios y haberes previsionales.

5. Recorte y limitaciones en pensiones y jubilaciones especiales. El proyecto limita derechos previsionales: las pensiones podrán tener duración limitada según años de convivencia o matrimonio; se extinguen por nuevo matrimonio o convivencia; y quienes accedan a jubilaciones especiales deberán seguir aportando hasta alcanzar la edad de la jubilación común. También se reducen porcentajes de pensiones e invalidez al 70%.

Otro ajuste en un contexto de precarización laboral, pérdida del poder adquisitivo y deterioro en la salud y educación.

ATE Entre Ríos Salud Reforma previsional
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