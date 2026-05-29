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Capibaras XV recibe en Rosario al líder del Super Rugby Américas

Por la penúltima fecha de la Primera Fase, Capibaras XV será anfitrión de Dogos XV. Será desde las 19.06, en el Hipódromo.

29 de mayo 2026 · 08:31hs
Capibaras XV y Dogos XV están clasificados a las semifinales y buscarán terminar primeros en la Fase Regular.

Prensa Capibaras XV

Capibaras XV y Dogos XV están clasificados a las semifinales y buscarán terminar primeros en la Fase Regular.

Con la tranquilidad que le genera el haber logrado la clasificación a semifinales el pasado fin de semana, en la victoria ante Selknam de Chile en la cancha del Paraná Rowing Club, Capibaras XV recibirá este viernes al líder del Súper Rugby Américas, Dogos XV.

El partido, correspondiente a la 13ª fecha (penúltima de la Primera Fase) se disputará desde las 19.06, en el Hipódromo de Rosario, bajo el arbitraje de Pablo Deluca.

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La franquicia del Litoral contará con seis jugadores paranaenses como titulares: el pilar Diego Correa, el tercera línea Felipe Villagrán, el centro Bruno Heit, el wing Lautaro Cipriani y el full back Franco Rossetto. Mientras que en el banco de suplentes estará Tomás Sigura.

Formaciones para Capibaras XV y Dogos XV

El head coach Nicolás Galatro parará la siguiente alineación: Correa, Martín Vaca, Enzo Avaca, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Ignacio Gandini, Villagrán, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Heit, Cipriani y Rossetto.

Entre los relevos estarán: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Bautista Grenon, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Sigura.

Capibaras XV está tercero con 45 puntos, mismas unidades que el segundo, Pampas, que tiene mejor diferencia de puntos.

Enfrente estará el puntero y también clasificado Dogos XV, que suma 51, e intentará asegurarse en La Chicago Argentina finalizar primero.

El entrenador Diego Ghiglione parará como titulares a Nicolás Revol, Juan Igancio Revol, Octavio Filippa, Lautaro Simes, Enzo Ocampo, Augusto Cugnini, Valentin Cabral, Genaro Fissore; Nicolás Viola, Nicolás Roger; Luciano Avaca, Faustino Sánchez Valarolo, Facundo Pueyrredón, Agustín De Vertiz y Mateo Soler.

Entre los relevos estarán Tomás Montilla, Juan Aguirre, Galo Fernández, Valentín Gozalvez, Tomás Gómez González, Genaro Podesta, Facundo Rodríguez y Ernesto Giudice.

Por el circuito Mundial de Seven

Entre este viernes y el domingo se disputará la segunda etapa del SVNS World Championship en Valladolid, que contará con la presencia de Los Pumas 7’s y de Las Yaguaretés, equipo en el que juegan la villaguayense Antonella Reding y la concordiense Paula Pedrozo.

En la rama masculina, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora debutará en la madrugada del viernes frente a Alemania, desde las 6.06 de la mañana, mientras que el siguiente compromiso será ante Uruguay, a partir de las 10.35. Por último, el tercer partido se disputará el sábado, desde las 7.39 contra Nueva Zelanda.

Por su parte en femenino, Las Yaguaretés se estrenarán esta madrugada desde las 6.50 frente a Nueva Zelanda y luego seguirán frente a Japón a las 11.02. En tanto, el cierre de grupos será ante Brasil, a las 5.44 del sábado.

Capibaras XV Dogos XV Súper Rugby Américas Rosario
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