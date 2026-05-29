Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

Club VF y Patronato se enfrentarán este viernes, desde las 17, en el partido que abrirá un nuevo capítulo del certamen de la Liga Paranaense.

Club VF recibirá a Patronato en el partido que abrirá la octava fecha de la Liga Paranaense.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) afrontará una nueva jornada clave del Torneo Oficial 2026, con partidos importantes en todas las categorías y una intensa actividad en distintos escenarios de la ciudad. La octava fecha promete emociones tanto en el certamen masculino como en el femenino.

Entre el viernes y el domingo se desarrollará una intensa agenda de partidos en distintos escenarios de la capital entrerriana.

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Programación de la fecha 8 de la Liga Paranaense

Viernes

A las 17 (Sub 20 a las 15): Club VF-Patronato

Sábado

A las 15.30 (Sub 20 a las 13.30): Belgran-Don Bosco (en Sportivo Urquiza), Los Toritos-Neuquén, Peñarol-Oro Verde, Argentino Juniors-Sportivo Urquiza, Atlético Paraná-Instituto, Universitario-Ciclón del Sur (en Ministerio) y Camioneros-San Benito (en Neuquén).

A las 16 (Sub 20 a las 14): Formación Independiente-Palermo (en Palermo)

Por el femenino de la Liga Paranaense

La octava jornada del campeonato femenino se disputará el domingo en el Complejo Chapino, con cuatro partidos en simultáneo.

Domingo

A las 14: Belgrano-San Benito de Paraná (cancha 1), Atlético Paraná-San Benito (cancha 2), Oro Verde-Arenas FC (cancha 3) y Camioneros-Neuquén (cancha 5). Libre: Club VF.