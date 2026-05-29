La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) afrontará una nueva jornada clave del Torneo Oficial 2026, con partidos importantes en todas las categorías y una intensa actividad en distintos escenarios de la ciudad. La octava fecha promete emociones tanto en el certamen masculino como en el femenino.
Liga Paranaense: se inicia la octava fecha
Club VF y Patronato se enfrentarán este viernes, desde las 17, en el partido que abrirá un nuevo capítulo del certamen de la Liga Paranaense.
Entre el viernes y el domingo se desarrollará una intensa agenda de partidos en distintos escenarios de la capital entrerriana.
Programación de la fecha 8 de la Liga Paranaense
Viernes
A las 17 (Sub 20 a las 15): Club VF-Patronato
Sábado
A las 15.30 (Sub 20 a las 13.30): Belgran-Don Bosco (en Sportivo Urquiza), Los Toritos-Neuquén, Peñarol-Oro Verde, Argentino Juniors-Sportivo Urquiza, Atlético Paraná-Instituto, Universitario-Ciclón del Sur (en Ministerio) y Camioneros-San Benito (en Neuquén).
A las 16 (Sub 20 a las 14): Formación Independiente-Palermo (en Palermo)
Por el femenino de la Liga Paranaense
La octava jornada del campeonato femenino se disputará el domingo en el Complejo Chapino, con cuatro partidos en simultáneo.
Domingo
A las 14: Belgrano-San Benito de Paraná (cancha 1), Atlético Paraná-San Benito (cancha 2), Oro Verde-Arenas FC (cancha 3) y Camioneros-Neuquén (cancha 5). Libre: Club VF.