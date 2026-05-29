Uno Entre Rios | El País | Jubilados

Jubilados cobrarán un bono de $70.000 y un aumento de 2,58% en junio

El Gobierno confirmó nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La mínima ascenderá a $403.317,99.

29 de mayo 2026 · 08:22hs
Jubilados cobrarán un bono de $70.000 y un aumento de 2,58% en junio

El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, junto con el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de resoluciones de la ANSES y del Decreto 399/2026 firmado por el presidente Javier Milei.

Con la actualización del 2,58%, que se calcula en base a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $403.317,99 desde junio, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.713.948,17.

Mario Huss, vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná, cuestionó la falta de diálogo con el sector de parte del gobierno provincial

El Centro de Jubilados y Pensionado de Paraná analiza la reforma previsional y reclama ser escuchados

El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos.

El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos

A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $322.654,39 y la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará los $184.499,57, según lo establecido por la Resolución 139/2026 de la ANSES.

El bono de 70 mil pesos

Además de la suba por movilidad, el Ejecutivo dispuso un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima. De esta manera, quienes perciban el haber mínimo recibirán en junio un ingreso total de $473.317,99.

El bono también alcanzará a titulares de pensiones no contributivas, beneficiarios de la PUAM y otras prestaciones pagadas por la ANSES. Para quienes cobren por encima de la mínima, el adicional será proporcional hasta completar el tope equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

LEER MÁS: El Centro de Jubilados y Pensionado de Paraná analiza la reforma previsional y reclama ser escuchados

En los considerandos del decreto, el Gobierno volvió a cuestionar la fórmula jubilatoria sancionada durante la gestión anterior y aseguró que la Ley 27.609 provocó “graves y serios inconvenientes” porque “no resguardaba el riesgo inflacionario” sobre los haberes previsionales.

Según el texto oficial, esa fórmula generó “efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos”, motivo por el cual el Ejecutivo justificó la continuidad de los bonos compensatorios.

El decreto también reivindicó el cambio implementado mediante el Decreto 274/24, que reemplazó el esquema previo por actualizaciones mensuales atadas a la inflación.

Por otra parte, la Resolución 146/2026 actualizó en 2,58% los montos y topes de ingresos de las asignaciones familiares. La medida alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la AUH, beneficiarios de la PUAM y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre otros grupos.

La normativa estableció además que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.970.968, el hogar quedará excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total no supere el límite general previsto por la legislación vigente.

Las resoluciones también facultan a distintas áreas técnicas de la ANSES para dictar normas complementarias y avanzar con la implementación de los nuevos valores y del bono extraordinario.

Jubilados Bono Aumento
Noticias relacionadas
caputo dijo que milei ganara comodamente en 2027

Caputo dijo que Milei "ganará cómodamente" en 2027

Retiraron la postulación de María Verónica Michelli, cuñada de Hugo Alconada Mon para un tribunal federal.

El Gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza por su parentesco con un periodista que investigó el caso $LIBRA

Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación. 

Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación

Investigan la muerte de Juan Ignacio Sequeira, en el Hospital Durand luego de que una paciente psiquiátrica le desconectara el respirador

Hospital Durand: paciente psiquiátrica desconectó respirador a un hombre y lo mató

Ver comentarios

Lo último

El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Ultimo Momento
El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

Caputo dijo que Milei ganará cómodamente en 2027

Caputo dijo que Milei "ganará cómodamente" en 2027

Policiales
Feliciano: dictaron 60 días de prisión preventiva para los acusados del presunto abuso

Feliciano: dictaron 60 días de prisión preventiva para los acusados del presunto abuso

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Ovación
Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Capibaras XV recibe en Rosario al líder del Super Rugby Américas

Capibaras XV recibe en Rosario al líder del Super Rugby Américas

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

Fracaso total de Boca en la Libertadores: perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

Fracaso total de Boca en la Libertadores: perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

OHiggins, el rival de Boca en los playoffs de la Copa Sudamericana

O'Higgins, el rival de Boca en los playoffs de la Copa Sudamericana

La provincia
El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Entre Ríos sigue liderando el consumo de yerba mate, a pesar de la crisis

Entre Ríos sigue liderando el consumo de yerba mate, a pesar de la crisis

MiradorTec Lab apuesta a convertir a Entre Ríos en un polo tecnológico nacional

MiradorTec Lab apuesta a convertir a Entre Ríos en un polo tecnológico nacional

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: "Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años"

Dejanos tu comentario