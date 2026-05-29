Jubilados cobrarán un bono de $70.000 y un aumento de 2,58% en junio

El Gobierno confirmó nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La mínima ascenderá a $403.317,99.

El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, junto con el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de resoluciones de la ANSES y del Decreto 399/2026 firmado por el presidente Javier Milei.

Con la actualización del 2,58%, que se calcula en base a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, el haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $403.317,99 desde junio, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.713.948,17.

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A su vez, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $322.654,39 y la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará los $184.499,57, según lo establecido por la Resolución 139/2026 de la ANSES.

El bono de 70 mil pesos

Además de la suba por movilidad, el Ejecutivo dispuso un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran la mínima. De esta manera, quienes perciban el haber mínimo recibirán en junio un ingreso total de $473.317,99.

El bono también alcanzará a titulares de pensiones no contributivas, beneficiarios de la PUAM y otras prestaciones pagadas por la ANSES. Para quienes cobren por encima de la mínima, el adicional será proporcional hasta completar el tope equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

En los considerandos del decreto, el Gobierno volvió a cuestionar la fórmula jubilatoria sancionada durante la gestión anterior y aseguró que la Ley 27.609 provocó “graves y serios inconvenientes” porque “no resguardaba el riesgo inflacionario” sobre los haberes previsionales.

Según el texto oficial, esa fórmula generó “efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos”, motivo por el cual el Ejecutivo justificó la continuidad de los bonos compensatorios.

El decreto también reivindicó el cambio implementado mediante el Decreto 274/24, que reemplazó el esquema previo por actualizaciones mensuales atadas a la inflación.

Por otra parte, la Resolución 146/2026 actualizó en 2,58% los montos y topes de ingresos de las asignaciones familiares. La medida alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la AUH, beneficiarios de la PUAM y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre otros grupos.

La normativa estableció además que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.970.968, el hogar quedará excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total no supere el límite general previsto por la legislación vigente.

Las resoluciones también facultan a distintas áreas técnicas de la ANSES para dictar normas complementarias y avanzar con la implementación de los nuevos valores y del bono extraordinario.