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Tigre venció a Alianza Atlético y se metió en los playoffs de la Copa Sudamericana

En el estadio José Dellagiovanna, Tigre se impuso 2 a 0 y también se favoreció por el empate sin goles entre América de Cali y Macará.

28 de mayo 2026 · 23:42hs
Tigre venció de local y clasificó.

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El estadio José Dellagiovanna fue el escenario de un partido clave para Tigre, venció 2-0 a Alianza Atlético y avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El encuentro presentó al conjunto argentino en una situación límite dentro del Grupo A, pero cumplió con la obligación de sumar tres puntos y también se favoreció por el empate sin goles entre América de Cali y Macará.

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