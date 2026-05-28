Tigre venció a Alianza Atlético y se metió en los playoffs de la Copa Sudamericana

En el estadio José Dellagiovanna, Tigre se impuso 2 a 0 y también se favoreció por el empate sin goles entre América de Cali y Macará.

El estadio José Dellagiovanna fue el escenario de un partido clave para Tigre, venció 2-0 a Alianza Atlético y avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El encuentro presentó al conjunto argentino en una situación límite dentro del Grupo A, pero cumplió con la obligación de sumar tres puntos y también se favoreció por el empate sin goles entre América de Cali y Macará.