Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

Los integrantes del bloque de diputados Más Para Entre Ríos reclamaron al gobenador, Rogelio Frigerio, el envío del proyecto que impulsa modificaciones del régimen de jubilaciones y pensiones provincial, más conocido como Reforma Previsional, para realizar el “debate necesario”.

“Los integrantes del bloque de diputados ‘Más Para Entre Ríos’ reclamamos al Poder Ejecutivo provincial que envíe a la Legislatura el proyecto de modificación del régimen de jubilaciones y pensiones provincial para poder llevar adelante el debate necesario de un tema de tanta importancia, sobre una base cierta y con datos precisos”, expresa en el comienzo.

Y continúa: “Desde que el Poder Ejecutivo dio a conocer su intención de impulsar esta ley sostuvimos que es necesario debatir la mejor forma para sostener un sistema de reparto fuerte para los trabajadores estatales. Por eso, siempre acudimos a las convocatorias al diálogo, porque creemos que la democracia se fortalece en el debate de ideas. Pero también sostenemos que si el gobernador convoca al diálogo, teniendo una mayor responsabilidad institucional al respecto, debe generar las condiciones necesarias para llevarlo adelante y no recurrir a descalificaciones”.

Enseguida agrega: “Por eso reclamamos contar con el proyecto, para darle un mínimo de certeza al debate, dado que las actitudes del gobernador de la provincia distan mucho de las necesarias para trabajar de manera propositiva en un marco de franqueza. Concretamente el miércoles 1 de abril, horas antes de la convocatoria a los legisladores de la oposición para discutir sobre la reforma previsional, en un medio de comunicación de Paraná, el gobernador dijo sentirse extrañado porque los dirigentes de la oposición ‘no se callan la boca unos años’, sugiriendo así que no deberían opinar sobre los temas de gobierno”.

Más de la misiva de Más Para Entre Ríos

Más adelante señala: “‘Acá terminan un gobierno que es un desastre y al otro día te están señalando lo que hay que hacer’, dijo Frigerio expresando claramente que solo está dispuesto a aceptar de la oposición un acompañamiento a pie juntillas, y ninguna observación. Incluso cuando el periodista Cristian Bello le indicó que ése es el rol de la oposición, Frigerio retrucó: ‘El rol de la oposición no puede ser que un gobierno trastabille, para que le vaya mal’, dejando en claro que solo acepta apoyos y que asimila cualquier crítica o consulta con una desestabilización de su gestión”.

Y expresa: “Por eso nos desconcierta la actitud del primer mandatario, que horas antes del encuentro con los legisladores de la oposición se dedica a cancelar nuestra opinión, e intenta despojarnos del derecho a expresarnos diciéndole a la ciudadanía que por nuestros ‘fracasos’ -lo que él entiende como fracasos- deberíamos estar callados. Esta no solamente es una actitud poco democrática, sino que también es claramente contradictoria”.

En tanto que anexa: “Frigerio no solo nos niega nuestra condición de interlocutores, pese a que fuimos votados por los entrerrianos para integrar la oposición legislativa, sino que además se arroga el derecho de decir quién puede hablar y quién no. El gobernador, que por un lado dice promover el diálogo; por el otro, veta y cancela las opiniones diferentes”.

Palabras finales del bloque de diputados

Para el final la misiva enviada a los medios manifiesta: “Este gobernador, que con ligereza asegura que él también se jubilará ‘con la mínima de Anses’ —banalizando la tragedia de los jubilados que perciben haberes de indigencia—, fue más allá. Esa misma tarde, tras reunirse con los legisladores opositores, afirmó en Radio Costa Paraná que dirigentes opositores que formulan alguna crítica tras haber ejercido funciones de gobierno tienen ‘problemas psicológicos’. Dicha frase denota desprecio por el pensamiento ajeno y una preocupante estigmatización de la salud mental, especialmente en un contexto donde miles de personas enfrentan padecimientos reales y muchas dificultades para acceder a tratamientos adecuados”.

Y finaliza: “Este parece ser el verdadero Frigerio: un dirigente que no acepta disensos, que cancela a quien opina distinto y que juzga las decisiones electorales según su conveniencia. En realidad, no parece tener interés en el debate, sino que busca involucrar a otros sectores en una simulación de diálogo para intentar licuar su responsabilidad política en las medidas que lleva adelante en Entre Ríos. Por eso reclamamos que envíe a la Legislatura el proyecto, para ejercer nuestra responsabilidad sobre una base cierta y de cara frente a todos los entrerrianos y entrerrianas”.