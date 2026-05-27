Legisladores e intendentes rechazaron cambios impulsados por Rogelio Frigerio en la reforma previsional y defendieron el 82% móvil del sistema.

El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos.

El Partido Justicialista de Entre Ríos, junto a los bloques de senadores y diputados provinciales y la Liga de Intendentes, manifestó su preocupación por el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, que será enviado formalmente esta semana a la Legislatura provincial.

A través de un documento conjunto, el peronismo advirtió que la iniciativa implica “un ajuste concreto” sobre jubilados, trabajadores activos y municipios entrerrianos. Además, cuestionó que las modificaciones propuestas carecen de estudios actuariales que respalden el alcance de los cambios planteados.

Desde el PJ señalaron que el proyecto propone aumentar aportes, extender condiciones de acceso y modificar reglas de cálculo previsional, trasladando el costo del déficit “a quienes menos margen tienen para afrontarlo”. Según sostuvieron, esto afectará tanto a los actuales jubilados como a los trabajadores en actividad.

En ese sentido, remarcaron que la reforma “consolida una interpretación equivocada del sistema”, al responsabilizar a los haberes jubilatorios por la crisis previsional, cuando el problema, afirmaron, radica en el deterioro de los salarios activos y la pérdida de poder adquisitivo.

Principales cuestionamientos

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al impacto que la reforma tendría sobre el 82% móvil. Desde la oposición aseguraron que, al modificarse las condiciones de cálculo y extenderse los períodos considerados para determinar el haber inicial, el beneficio “deja de ser una garantía real”.

También expresaron reparos respecto del mecanismo de actualización de haberes previsto en el proyecto. Según indicaron, al vincular la movilidad jubilatoria a paritarias que se ubican por debajo de la inflación, el sistema consolidaría una pérdida progresiva del poder adquisitivo de jubilados y trabajadores activos.

Otro de los puntos más cuestionados es el aumento de la edad jubilatoria para nuevos afiliados, que se elevaría a 68 años. El PJ sostuvo que la propuesta convertiría a Entre Ríos en la provincia con la edad de retiro más alta del sistema público argentino y advirtió que no existen estudios sobre expectativa laboral o empleabilidad que justifiquen la medida.

Asimismo, el documento señala que la equiparación de edades jubilatorias impactará especialmente sobre las mujeres, debido a las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen y que, según indicaron, no son contempladas en el proyecto oficial.

Intendentes justicialistas

Los intendentes justicialistas también expresaron preocupación por el posible aumento de las contribuciones patronales y por la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para modificar cargas y aportes del sistema previsional. Consideraron que esto podría generar mayor presión financiera sobre los municipios y afectar la prestación de servicios esenciales.

Desde el PJ cuestionaron además la delegación de facultades prevista en la iniciativa, al entender que habilita al Ejecutivo a modificar aspectos centrales del sistema previsional por decreto y sin intervención legislativa. “La llamada emergencia se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes”, afirmaron.

Finalmente, el peronismo anticipó que dará debate al proyecto en las comisiones legislativas correspondientes y convocará a representantes de trabajadores activos, jubilados y gobiernos municipales para analizar el alcance de la reforma. También ratificó su defensa del 82% móvil y rechazó cualquier medida que implique, según señalaron, “un ajuste sobre los trabajadores y jubilados entrerrianos”.