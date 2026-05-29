Feliciano: dictaron 60 días de prisión preventiva para los acusados del presunto abuso

El juez de Garantías de Feliciano, Emir Artero, dictó 60 días de prisión preventiva para los cuatro acusados por el presunto abuso sexual grupal denunciado por una joven.

El juez de Garantías de Feliciano, Emir Artero, resolvió dictar 60 días de prisión preventiva para los cuatro acusados en la causa por el presunto abuso sexual grupal denunciado por una joven de 19 años en San José de Feliciano. El ataque se habría producido el domingo.

La medida será cumplida en la Unidad Penal N°1 de Paraná. La audiencia se desarrolló este jueves y estuvo centrada en la discusión de los riesgos procesales planteados por las partes.

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Por un lado, la fiscal María Soledad Bordoy solicitó 90 días de prisión preventiva, mientras que la defensa se opuso al pedido. Ricardo Temporetti, uno de los abogados defensores y exfiscal de Feliciano, explicó tras la resolución judicial: “Se discutieron los riesgos procesales, de peligro de fuga y entorpecimiento a la averiguación de la verdad. La Fiscalía pidió 90 días de prisión preventiva y como defensor me opuse. El juez de Garantías resolvió 60 días de prisión preventiva”.

Feliciano marcha justicia violación (1)

Apelación

Además, confirmó que presentó un recurso de apelación contra la medida: “Interpusimos en el mismo momento un recurso de apelación. El juez lo tuvo por admitido y esta cuestión la tendremos que discutir ante el juez de Apelaciones en Paraná”.

Temporetti también remarcó que la investigación se encuentra en una etapa inicial. “Esto es incipiente. La investigación lleva menos de una semana”, señaló.

Los cuatro imputados serán trasladados a la Unidad Penal N°1 de Paraná mientras avanza la investigación judicial. Entre los detenidos se encuentra un funcionario policial. Los imputados son P.F.M., L.G.F., A.Z; y B.N.P, consignó La Sexta.