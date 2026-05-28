Fracaso total de Boca en la Libertadores: perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

Boca necesitaba ganar, pero nunca encontró argumentos futbolísticos para obtener los tres puntos después del gol de Montes. Fue 1 a 0 para los chilenos.

Golazo de la Católica de contra ante Boca.

Sorpresa en la Bombonera: Boca Juniors cayó 1-0 contra Universidad Católica y quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores después de 32 años . La última vez que había sucedido fue con el equipo dirigido por César Luis Menotti en 1994 (con Alianza Lima en 2025 sucedió en la instancia de Repechaje). El Xeneize terminó tercero en el Grupo D y jugará la Sudamericana en el próximo semestre.

El equipo de Claudio Úbeda mostró la iniciativa en el comienzo con sendos intentos de Exequiel Zeballos y Marco Pellegrino , pero ya había mostrado deficiencias para cerrar las jugadas a balón detenido. Y justamente, de esa manera llegó el único gol de los Cruzados: un centro de Paredes desde un tiro libre en el último tercio estuvo seguido de un rechazo y el contragolpe del cuadro chileno. A los 33 minutos, Clemente Montes se acomodó en la puerta del área rival, enganchó de izquierda al centro y encajó un derechazo contra uno de los palos de Leandro Brey para marcar el único gol .

Paulo Dybala tiene un palco reservado en La Bombonera para el partido entre Boca y Universidad Católica

O'Higgins, el rival de Boca en los playoffs de la Copa Sudamericana

A partir de ahí, Boca Juniors se repitió en una escena constante de tirar centros al punto penal y dejarle todo el peso ofensivo al Changuito, que fue el mejor jugador del equipo por amplio margen. Además, Tomás Aranda demostró mucha personalidad, pero le faltó ser concreto en sus ataques. Por otro lado, Leandro Paredes tampoco aportó claridad en el juego y padeció la falta de acompañantes en la mitad de la cancha. Sobre el final, le anularon un tanto a Ángel Romero por un correcto fuera de juego.

Ahora, el elenco de la Ribera se medirá en el playoff de la Sudamericana a O’Higgins de Chile, que salió segundo en su grupo de esa competencia. Esto se produce porque el Xeneize terminó en el tercer lugar del “grupo de la muerte” en la Libertadores con siete puntos. Universidad Católica (13) y Cruzeiro (11) clasificaron a octavos de final, mientras que Barcelona de Ecuador terminó último con tres unidades.

Minuto a minuto

¡Adicionaron siete minutos!

88 MINUTOS: ¡BERNEDO APARECIÓ PARA SOSTENER LA VICTORIA!

El arquero de los Cruzados detuvo la pelota en la línea después de un tiro libre de Paredes y una serie de rebotes.

86 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!

Invalidaron el festejo de Ángel Romero por un milimétrico fuera de juego.

85 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Ángel Romero marcó la igualdad en la Bombonera.

83 MINUTOS: ¡ROMERO ACARICIÓ EL EMPATE!

El cabezazo de Ángel terminó en las manos de Vicente Bernedo.

74 minutos: nuevo intento del Xeneize

Ángel Romero intentó sorprender con un tiro desde el suelo que se marchó por encima del travesaño.

72 MINUTOS: ¡EVITARON EL EMPATE DE BOCA EN LA LÍNEA DEL ARCO!

Jhojan Valencia tuvo un despeje salvador para mantener la ventaja en favor de Universidad Católica.

66 minutos: volvió a tener la suya Zeballos

El Changuito es el corazón de Boca, y lo volvió a demostrar con un derechazo rasante que salió muy cerca del arco chileno.

62 minutos: segundo cambio en Boca

Ángel Romero reemplazó a Marco Pellegrino.

57 MINUTOS: ¡UNA PIRUETA DE MILTON GIMÉNEZ CASI PROVOCA EL EMPATE!

El ex Banfield ensayó una chilena dentro del área y la pelota se marchó a centímetros del travesaño.

55 minutos: Milton Delgado, primer amonestado en Boca Juniors

El volante central derribó a Cristian Cuevas en mitad de cancha y se llevó la amarilla.

48 minutos: fue el turno del Changuito

Zeballos recibió un pase de Milton Delgado, encaró en el último tercio y sacó un remate que salió cerca del palo izquierdo de Bernedo.

46 minutos: Aranda se tuvo fe

El juvenil de Boca Juniors ensayó un derechazo desde muy lejos, que se fue por el fondo de la cancha.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Boca Juniors: Alan Velasco por Ander Herrera.

41 minutos: Boca no reacciona al gol de Montes

El Xeneize depende de una genialidad de Exequiel Zeballos o Tomás Aranda para generarle peligro al arquero Vicente Bernedo.

33 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA!

Clemente Montes enganchó de la izquierda al centro y sacudió un tremendo derechazo cruzado que pegó en un palo y se metió en la valla de Leandro Brey en la primera llegada a fondo del elenco chileno.

30 minutos: Boca domina y la Católica no pasa la mitad de cancha

Los Cruzados no pueden pisar el área de Brey frente a un rival que toma la iniciativa con el apoyo de sus hinchas en la Bombonera.

21 minutos: ahora se animó Pellegrino

El reemplazante de Ayrton Costa (suspendido) aprovechó una pelota suelta a la salida de un córner para finalizar el ataque con un disparo desviado

12 MINUTOS: ¡ZEBALLOS SE CAYÓ EN EL ÁREA Y TODO BOCA RECLAMÓ PENAL!

El Changuito fue a buscar un pase, lo sujetaron del hombro y terminó en el piso, pero el árbitro Wilmar Roldán no sancionó infracción.

6 MINUTOS: ¡CHANGUITO ZEBALLOS TUVO EL PRIMER GOL!

El atacante llegó al corazón del área, controló la pelota y ensayó un remate que se perdió cerca del palo derecho de Bernedo.

COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Boca Juniors y Universidad Católica.

Formación de Boca Juniors

Titulares

(12) Leandro Brey

(27) Malcom Braida

(2) Lautaro Di Lollo

(26) Marco Pellegrino

(3) Lautaro Blanco

(21) Ander Herrera

(5) Leandro Paredes

(18) Milton Delgado

(36) Tomás Aranda

(9) Milton Giménez

(7) Exequiel Zeballos

Suplentes

(13) Javier García

(4) Nicolás Figal

(23) Marcelo Weigandt

(24) Juan Ignacio Barinaga

(15) Williams Alarcón

(19) Agustín Martegani

(20) Alan Velasco

(22) Kevin Zenón

(29) Ángel Romero

(30) Tomás Belmonte

(11) Lucas Janson

(16) Miguel Ángel Merentiel

Entrenador: Claudio Úbeda

Formación de U. Católica

Titulares

(1) Vicente Bernedo

(6) Roque Arancibia

(19) Branco Ampuero

(26) Juan Ignacio Díaz

(3) Eugenio Mena

(20) Jhojan Valencia

(8) Fernando Zuqui

(14) Jimmy Martínez

(15) Cristian Cuevas

(11) Clemente Montes

(9) Fernando Zampedri

Suplentes

(12) Francisco Valdés

(27) Darío Melo

(2) Daniel González

(28) Bernardo Cerezo

(39) Nicolas Lhuillier

(5) Agustín Farías

(13) Alfred Canales

(10) Matías Palavecino

(22) Martín Gómez

(25) Diego Corral

(7) Justo Giani

(46) Vicente Cárcamo

Entrenador: Daniel Garnero