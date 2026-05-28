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MiradorTec Lab apuesta a convertir a Entre Ríos en un polo tecnológico nacional

Rogelio Frigerio inauguró MiradorTec Lab, un nuevo centro de emprendedores tecnológicos destinado a crear, innovar y potenciar el talento de Entre Ríos.

28 de mayo 2026 · 22:47hs
Rogelio Frigerio inauguró MiradorTec Lab y apuesta a convertir a Entre Ríos en un polo tecnológico nacional.

Gobierno de Entre Ríos

Rogelio Frigerio inauguró MiradorTec Lab y apuesta a convertir a Entre Ríos en un polo tecnológico nacional.

El gobernador Rogelio Frigerio, inauguró este jueves MiradorTec Lab, un nuevo centro de emprendedores tecnológicos destinado a crear, innovar y potenciar el talento de Entre Ríos. "Tenemos un estado que trabaja precisamente para generar condiciones para que ese talento entrerriano se desarrolle, se transforme y genere empleo de calidad", aseguró.

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La economía del conocimiento en Entre Ríos

El espacio que consolida una política provincial orientada al desarrollo de la economía del conocimiento, funciona en un edificio reciclado junto a la Vieja Usina, que se encontraba en estado de abandono y fue recuperado sin costo para la provincia para transformarse en un punto estratégico del ecosistema emprendedor. Allí se promoverá el surgimiento y desarrollo de nuevas iniciativas y empresas tecnológicas con proyección de crecimiento.

Durante el acto, Frigerio destacó que la puesta en marcha del espacio representa el modelo de provincia que impulsa su gestión. "Es un momento muy importante para nosotros porque de alguna manera refleja lo que queremos para nuestra provincia: un espacio abandonado que recuperamos sin costo para la provincia y que transformamos en una cantera de emprendedores, de futuros empresarios, gente que genere empleo en la industria del conocimiento", expresó.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa forma parte del objetivo de consolidar a Entre Ríos como un referente nacional en innovación y tecnología. "Esto fortalece lo que alguna vez planteamos hace poco más de un año: que queríamos el polo tecnológico, el polo de la industria del conocimiento más importante de la Argentina. Este es un paso más para conseguir ese lugar que quiero para mi provincia", sostuvo.

El trabajo conjunto

El gobernador también subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el sector privado, los emprendedores y las universidades. "Este polo tecnológico lo que hace es juntar emprendedores, empresas y también a la academia, a todas las universidades que tenemos y que son de gran calidad, para que trabajen todos en el mismo ecosistema", indicó.

Finalmente, Frigerio insistió en la necesidad de potenciar el talento local y generar condiciones para el desarrollo del empleo de calidad. "Nosotros tenemos un enorme potencial. Tenemos que aspirar a mucho más, creernos más, y tener un Estado que trabaje precisamente para generar condiciones para que ese talento entrerriano se desarrolle y se transforme, en definitiva, en empleo de calidad", concluyó.

De la inauguración participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el director de MiradorTec, Carlos Palliotti; ministros del gabinete provincial; empresarios y emprendedores.

Estuvieron presentes además, referentes destacados del ecosistema emprendedor, entre ellos Silvia Torres Carbonell, reconocida a nivel nacional por su trayectoria acompañando proyectos innovadores y presentada como madrina de MiradorTec Lab.

En el marco de su visita a Paraná, presentó su libro La madrina, donde comparte experiencias vinculadas al desarrollo emprendedor en el país. Durante la inauguración, expresó su emoción por formar parte de la iniciativa y aseguró compartir "cada palabra del gobernador que es esto: la Argentina se hace grande con los ciudadanos que crean valor".

Entre Ríos Rogelio Frigerio Mirador Tec Gobernador
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