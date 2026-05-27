El Senado entrerriano dio ingreso al proyecto de ley de reforma previsional.

Ingresó al senado el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

La Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este miércoles la Séptima Sesión Ordinaria del 147º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora y titular del cuerpo, Alicia Aluani. Con la presencia de los 17 legisladores y quórum reglamentario, se dio ingreso al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, una de las iniciativas más relevantes de la agenda legislativa provincial.

Durante la sesión, la Bandera Nacional fue izada por el senador Rafael Cavagna (Nogoyá), mientras que la Bandera de Entre Ríos estuvo a cargo del senador Juan Diego Conti (Tala).

Debate por el giro a comisiones

Tras el ingreso formal del expediente N° 15.711, el senador Marcelo Berthet (Más para Entre Ríos-San Salvador) solicitó que el proyecto fuera remitido a cuatro comisiones: Legislación General, Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Asuntos Municipales y Presupuesto y Hacienda.

El legislador fundamentó su pedido en distintos artículos del reglamento interno de la Cámara y sostuvo que la iniciativa requiere un tratamiento amplio y participativo. “Queremos aportar, debatir y que sean invitados todos los actores que tengan que ver con el sistema de previsión de todos los entrerrianos”, expresó. Además, remarcó que se trata de una ley “trascendente” para el futuro de los trabajadores y jubilados de la provincia.

Se impuso la propuesta oficialista

Por su parte, el senador Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos-Federación) propuso que el proyecto fuera analizado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Argumentó que ambas reúnen a 15 de los 17 senadores, representando al 88% de la Cámara, y garantizan la participación de todas las voces involucradas en el debate.

Luego de la votación de ambas mociones, la propuesta de Dal Molín fue aprobada por 9 votos contra 8. La iniciativa contó con el respaldo del bloque Juntos por Entre Ríos y de la senadora Gladys Domínguez (Peronismo Federal-Feliciano).

De esta manera, el proyecto de reforma previsional comenzará su tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se espera la convocatoria a distintos sectores para analizar una de las reformas más importantes impulsadas por el Gobierno provincial.