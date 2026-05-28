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El Centro de Jubilados y Pensionado de Paraná analiza la reforma previsional y reclama ser escuchados

Mario Huss, vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná, cuestionó la falta de diálogo con el sector de parte del gobierno provincial

28 de mayo 2026 · 14:02hs
Mario Huss

Mario Huss, vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná, cuestionó la falta de diálogo con el sector de parte del gobierno provincial

El proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial ingresó a la Cámara de Senadores, donde comenzará a ser tratado. Mientras distintos gremios estatales ya expresaron posiciones encontradas sobre la iniciativa, desde el Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná aseguraron que analizan el texto con cautela y reclamaron mayor participación en el debate.

El Centro de Jubilados analiza la reforma previsional

Mario Huss, vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná, señaló que la principal preocupación pasa por el impacto que podría tener sobre los futuros jubilados, aunque aclaró que, en principio, los actuales beneficiarios no verían afectados sus derechos adquiridos. “Por lo que dice el proyecto, a los jubilados de la provincia no afectaría el 82% móvil ni ninguna reforma a lo que ya está previsto en la vieja ley. Pero nos llama mucho la atención y por eso la estamos estudiando con nuestros abogados”, expresó, en diálogo con La Mañana de La Red.

El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos.

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En ese sentido, indicó que la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, integrada por 34 centros distribuidos en toda la provincia, no fue convocada formalmente por el Gobierno para discutir la iniciativa. “El Gobierno ha dialogado con los gremios estatales, pero muy poco con los jubilados, que representamos a la mayoría de los beneficiarios de la provincia”, cuestionó.

Nota relacionada: El senado entrerriano dio ingreso al proyecto de ley de reforma previsional

Huss remarcó que las modificaciones afectarían principalmente a quienes se jubilen en el futuro. “Acá tendrían que actuar los gremios estatales. Los jubilados ya tenemos derechos adquiridos, aunque tenemos dudas con el tema del 82% móvil y queremos estudiarlo bien antes de adelantarnos”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que algunos sindicatos, entre ellos Agmer, ATE y Judiciales, ya hicieron públicos ciertos cuestionamientos al proyecto. “Hay desacuerdos con la edad jubilatoria, con adicionales que se sacarían y otros puntos más”, afirmó. Al mismo tiempo, señaló que UPCN respaldó la propuesta oficial impulsada por el Ejecutivo provincial.

MARIO HUSS

El dirigente también consideró que cualquier medida de fuerza o reclamo debería contar con una posición unificada de todos los gremios. “No sirve que un gremio haga una movida solo. Si no están unidos todos los gremios y también los jubilados, no se va a lograr nada”, expresó.

Por otra parte, Huss vinculó el debate previsional con la situación de la obra social OSER, sobre la cual lanzó fuertes críticas. “Es un desastre. Hay medicamentos que sacaron, las internaciones demoran y nunca nos contestaron los pedidos de reunión”, señaló.

La Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos nuclea a más de 68 mil jubilados y pensionados provinciales y municipales que perciben haberes a través de la Caja de Jubilaciones de la provincia. En Paraná, el centro local cuenta con alrededor de 6 mil afiliados.

Finalmente, Huss destacó algunos de los servicios que brinda el Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná a sus socios, cuya cuota mensual es de 2.500 pesos. “Tenemos atención odontológica, medicamentos, cobertura para anteojos, médicos, kinesiólogos y podólogos, todo gratuito para los afiliados”, detalló.

Jubilados Reforma previsional
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