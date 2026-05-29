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Caputo dijo que Milei "ganará cómodamente" en 2027

El ministro de Economía aseguró que a lo largo del actual mandato se acumulará una fuerte expansión de la actividad. Aseguró que son el gobierno que más impuestos bajó.

29 de mayo 2026 · 08:31hs
Caputo dijo que Milei ganará cómodamente en 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la economía acumulará un saldo de crecimiento punta a punta del 20% a lo largo del mandato de Javier Milei. En un discurso en el que apuntó contra el periodismo, habló de la inflación, las inversiones, el dólar y los impuestos. Y lanzó un pronóstico en clave electoral: "Será un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política".

Así se pronunció Caputo durante una disertación en el Latam Economic Forum, que se realiza esta mañana en Parque Norte. De cara a un año que despierta temores en el mercado y advertencias de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario aseguró que usualmente la desestabilización que ocurre en procesos electorales se ha dado porque la economía estaba "floja de defensas".

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"Hoy la frustración de muchos políticos y periodistas es que no pueden creer lo que está pasando: shock externo, internas, todo lo que quieran, pero la bolsa sube 8%, el riesgo país va a 500 puntos y el BCRA tiene que comprar u$s150 millones por día. Lo esconden en los diarios, pero la gente no es tonta y se da cuenta", disparó.

Optimismo para 2027

En un discurso de fuerte clave política, Caputo intentó reflejar optimismo ante los inversores y economistas: "2027 va a ser el año en el que más se va a crecer, el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente y este proceso se va a continuar".

Con ello, el titular del Palacio de Hacienda busca despejar dudas de los inversores respecto del potencial escenario electoral del año próximo, en el que el triunfo de la Libertad Avanza no estaría asegurado, según indican las encuestas. Por el contrario, el funcionario antepuso los datos de la macroeconomía a los de la opinión pública.

"No hay duda que la mayoría va a seguir confiando en este gobierno. Nadie en su sano juicio que la mayoría de la gente va a querer volver al infierno en el que estábamos hace dos años y medio", afirmó el titular del Palacio de Hacienda ante una audiencia de unos 300 empresarios.

Caputo Milei Elecciones
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