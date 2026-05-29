Uno Entre Rios | El País | Gobierno

El Gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza por su parentesco con un periodista que investigó el caso $LIBRA

El gobierno de Milei pidió retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, pese a que ya tenía dictamen favorable.

29 de mayo 2026 · 08:10hs
Retiraron la postulación de María Verónica Michelli

Retiraron la postulación de María Verónica Michelli, cuñada de Hugo Alconada Mon para un tribunal federal.

El Gobierno nacional mandó en la noche del miércoles un pedido a la Cámara alta para que se retire el pliego de la candidata María Verónica Michelli, el cual ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos tras haber reunido nueve firmas.

Michelli estaba postulada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. ¿Cuál fue el motivo? La candidata es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones que salpican la administración libertaria.

El pago de sueldos para los estatales comienza este sábado.

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

La inteligencia artificial gana terreno en la búsqueda de talentos

Gemelo Digital Social: la oposición exige explicaciones sobre el plan del Gobierno

LEER MÁS: Javier Milei volvió a cargar contra la oposición y los medios de comunicación

Postulación con dictamen favorable

La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto. Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.

La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien fue la encargada de ordenar el freno del ascenso judicial, pese a que el propio presidente Javier Milei había firmado el pliego a mediados de marzo.

Dos candidatos con vínculos con la AFA

En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia, consignó el sitio Parlamentario.

Tras intensas negociaciones reservadas de los jueces con la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el veto gubernamental se levantó y Pagotto dio luz verde para recolectar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la próxima sesión.

Gobierno jueza $LIBRA
Noticias relacionadas
Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas.

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Un día de película continúa recorriendo escuelas rurales entrerrianas con actividades audiovisuales, sonoras y artísticas

"Un día de película" llegó a una escuela rural de Victoria

Ahora las empresas deberán absorber el costo de los viajes de personas con discapacidad ya que la medida no afecta el derecho de gratuidad.

Gobierno quita subisidios a empresas de transporte para pasajes de personas con discapacidad

en medio de la interna libertaria, el indice de confianza en el gobierno volvio a bajar

En medio de la interna libertaria, el índice de confianza en el Gobierno volvió a bajar

Ver comentarios

Lo último

El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Ultimo Momento
El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

Caputo dijo que Milei ganará cómodamente en 2027

Caputo dijo que Milei "ganará cómodamente" en 2027

Policiales
Feliciano: dictaron 60 días de prisión preventiva para los acusados del presunto abuso

Feliciano: dictaron 60 días de prisión preventiva para los acusados del presunto abuso

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Fuerte despiste sin heridos graves en ruta 14

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Feliciano se movilizó tras una grave denuncia por abuso

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Ovación
Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Liga Federal: Último acto de la etapa regular

Capibaras XV recibe en Rosario al líder del Super Rugby Américas

Capibaras XV recibe en Rosario al líder del Super Rugby Américas

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

Liga Paranaense: se inicia la octava fecha

Fracaso total de Boca en la Libertadores: perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

Fracaso total de Boca en la Libertadores: perdió ante Universidad Católica y quedó eliminado

OHiggins, el rival de Boca en los playoffs de la Copa Sudamericana

O'Higgins, el rival de Boca en los playoffs de la Copa Sudamericana

La provincia
El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Gustavo Vergara apuntó al peronismo por la crisis de la Caja de Jubilaciones

Entre Ríos sigue liderando el consumo de yerba mate, a pesar de la crisis

Entre Ríos sigue liderando el consumo de yerba mate, a pesar de la crisis

MiradorTec Lab apuesta a convertir a Entre Ríos en un polo tecnológico nacional

MiradorTec Lab apuesta a convertir a Entre Ríos en un polo tecnológico nacional

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años

Cierra una histórica metalúrgica de Paraná: "Decidimos bajar los brazos después de más de 50 años"

Dejanos tu comentario