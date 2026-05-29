El Gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza por su parentesco con un periodista que investigó el caso $LIBRA

El gobierno de Milei pidió retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, pese a que ya tenía dictamen favorable.

El Gobierno nacional mandó en la noche del miércoles un pedido a la Cámara alta para que se retire el pliego de la candidata María Verónica Michelli, el cual ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos tras haber reunido nueve firmas.

Michelli estaba postulada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. ¿Cuál fue el motivo? La candidata es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones que salpican la administración libertaria.

Postulación con dictamen favorable

La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto. Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.

La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien fue la encargada de ordenar el freno del ascenso judicial, pese a que el propio presidente Javier Milei había firmado el pliego a mediados de marzo.

Dos candidatos con vínculos con la AFA

En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Ambos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio “Chiqui” Tapia, consignó el sitio Parlamentario.

Tras intensas negociaciones reservadas de los jueces con la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el veto gubernamental se levantó y Pagotto dio luz verde para recolectar las firmas que convaliden sus despachos de cara a la próxima sesión.