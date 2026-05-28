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O'Higgins, el rival de Boca en los playoffs de la Copa Sudamericana

Tras la durísima eliminación en la Libertadores, Boca se enfrentará al conjunto chileno, uno de los ocho segundos de la fase de grupos.

28 de mayo 2026 · 23:46hs
Boca eliminado de la Libertadores.

Boca eliminado de la Libertadores.

Luego de la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores, Boca quedó tercero del Grupo D y jugará contra O'Higgins en los playoffs de la Conmebol Sudamericana, en busca de acceder a los octavos de final, cuyos cruces quedarán sorteados este viernes a las 12.

La ida, en La Bombonera, será entre el martes 21 y el jueves 23 de julio (inmediatamente después del Mundial, con la final prevista para el domingo 19), mientras que la vuelta se jugará en Rancagua, Chile, a la semana siguiente, del 27 al 29/7.

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Los emparejamientos estaban definidos de antemano por el reglamento. El mejor segundo de la Sudamericana se enfrenta con el peor tercero de la Libertadores, y así sucesivamente hasta completar los ocho mata-mata:

Los partidos en la llave que está Boca

Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)

Red Bull Bragantino (BRA) vs. Sporting Cristal (PER)

Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Medellín (COL)

O'Higgins (CHI) vs. Boca (ARG)

Tigre (COL) vs. Nacional (URU)

Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL)

Cienciano (PER) vs. Lanús (ARG)

Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEN)

El vencedor de cada llave se enfrentará a uno de los primeros:

Macará (ECU)

Atlético Mineiro (BRA)

San Pablo (BRA)

Recoleta FC (PAR)

Botafogo (BRA)

City Torque (URU)O

Olimpia (PAR)

River (ARG)

En caso de avanzar, por haber caído desde la Libertadores, Boca comenzará todos los cruces en su estadio y definirá las llaves como visitante, salvo que se cruce con otro tercero de Libertadores que haya sacado menos puntos.

El sorteo, a realizarse al mediodía en la sede de la Conmebol tiene en Luque, Paraguay, dejará definida la hoja de ruta hasta la final del sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Boca Copa Sudamericana Playoffs
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