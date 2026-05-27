Agmer, con carpas, protesta contra la reforma previsional

La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) se manifiesta en rechazo al proyecto de reforma previsional enviado para su análisis legislativo el gobierno provincial y al que considera contrario a los intereses del pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados.

Este miércoles, momento en que sesionan el Senado, el gremio instaló carpas en plaza mansilla, frente a la Casa de Gobierno, y encabeza una movilización bajo la consigna "La ley 8.732 No se toca".

"El gobierno de Rogelio Frigerio pretende que tome estado parlamentario un proyecto de ley que va a afectar a todos, a quienes hoy ya son jubilados y a quienes vienen detrás, empobreciendo aún más los salarios de activos y haberes previsionales. Exigimos a nuestros Senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda: Nuestras jubilaciones no son de privilegio, que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna", se expresó.

Agmer Reforma Previsional

En un comunicado emitido, el gremio expresó: "En el momento de caída a la vulnerabilidad social de miles compatriotas a través de la motosierra de Milei, que Frigerio apoya y aplica sin temblarle la mano; de sueldos congelados y una inflación que aún manipulada en sus índices golpea mes a mes nuestros bolsillos; con empresas y pymes que cada día caminan hacia su quebranto; con un endeudamiento sideral para cubrir necesidades alimentarias, el gobernador no detiene la maquinaria de ajuste".

El geremio reprochó al funcionario no haberlo abierto al debate público. "La imposición del Poder Ejecutivo de nuevos aportes previsionales a cargo del propio afiliado a la Caja para cubrir desequilibrios financieros, sin tope de tiempo, porcentajes ni montos".

En tanto señala que "se aumenta la edad llevándola en el caso del varón de 62 a 65 años y en la mujer de 57 a 65 años. Se destruye el criterio que constituye una reparación para la mujer desde una perspectiva de género, por lo que implican las tareas domésticas y de cuidado, no reconocidas salarialmente, en la vida laboral de las compañeras. Los años de servicio pasan de 30 a 35 años. Para quien comience a aportar al sistema se eleva la edad a 68 años".

Por otra parte se reslata que la jubilación por edad avanzada pasará de 68 a 70 años: "Se incorpora expresamente que el jubilado/a debe seguir aportando hasta llegar a la edad ordinaria común. Es un brutal recorte a las jubilaciones docentes y todo otro régimen especial dentro de la ley, produciendo una licuación del haber jubilatorio y una disolución del 82% móvil. Este recorte es inmediatamente aplicable a la sanción y promulgación de la ley".

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Asimismo se indicó que "el cálculo del haber jubilatorio pasa de tomar los último 10 años a los 20 años, generando un haber jubilatorio inicial hacia abajo que contribuirá a liquidar el 82%. No queda garantizado en la redacción del nuevo proyecto de ley que los haberes jubilatorios docentes mantengan el enganche con los aumentos de los activos, lo cual pone severamente en entredicho la movilidad jubilatoria. Las pensiones se ven seriamente ajustadas y recortadas. Se aumenta la edad jubilatoria común, se diluye el 82% por un aporte a perpetuidad aún siendo jubilado y la movilidad se pierde en una redacción confusa y malintencionada. Ni 82%, ni móvil. Y en suma, se castiga a los más vulnerables bajo un discurso falaz y una redacción engañosa pero que no pierde su brutalidad sobre la clase trabajadora".

Finalmente se expresa: "Nos encontramos ante la bestialidad de la motosierra en manos de Frigerio. Será responsabilidad de los legisladores ponerle un freno y se rechace esta ley. Basta de saqueo contra los jubilados y jubiladas.El ajuste, todos lo sabemos, solo preanuncia mayor ahondamiento de la crisis económica, empeoramiento del cuadro social y afectación de las fuentes de trabajo. Y también traerá la resistencia de la clase trabajadora en las calles".