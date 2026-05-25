Los gremios analizan la reforma jubilatoria enviada por Rogelio Frigerio.

Los primeros posicionamientos sindicales sobre el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, comenzaron a conocerse luego del envío de la iniciativa a la Legislatura provincial. Dirigentes de gremios estatales, docentes y municipales coincidieron en valorar la instancia de diálogo abierta por el Gobierno, destacaron algunos cambios incorporados al texto original y reconocieron la necesidad de discutir mecanismos que permitan sostener el sistema previsional y garantizar el 82% móvil.

Desde distintos sectores sindicales remarcaron que el debate todavía no está cerrado y anticiparon que continuarán analizando el contenido del proyecto durante el tratamiento legislativo. Entre los puntos más observados aparecen la movilidad jubilatoria, el cálculo del haber inicial, el aumento gradual de años de servicio y la declaración de emergencia previsional.

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Carina Domínguez

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, sostuvo que el Gobierno provincial tomó algunos de los planteos realizados por el sindicato durante las reuniones previas y consideró importante que se haya habilitado una instancia de discusión con los gremios.

“El gobierno escuchó las posiciones de los sindicatos que decidimos dar la discusión. Ahora comienza la etapa de estudio y análisis legislativo, donde se dará el debate de fondo”, expresó la dirigente.

Domínguez destacó especialmente la reducción de 30 a 20 años del período previsto para calcular el haber inicial jubilatorio. Según explicó, el gremio continuará insistiendo para que el esquema actual se mantenga sin modificaciones.

La dirigente también se refirió al aporte extraordinario previsto para trabajadores con salarios superiores a los 3 millones de pesos y consideró que “tiene lógica escalonar los aportes según los ingresos”, aunque aclaró que la mayoría de los afiliados del escalafón general no alcanzan esos valores.

Otro de los puntos analizados por UPCN fue la equiparación progresiva de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres. Sobre ese aspecto, Domínguez señaló que deberían contemplarse situaciones vinculadas a tareas de cuidado y cuestiones de género.

Respecto de la movilidad jubilatoria, la dirigente cuestionó las versiones que advertían sobre una posible aplicación de índices similares a los de Anses. “Ahora el índice estará basado en un criterio salarial del escalafón general”, explicó.

Fernando García

Desde el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), el dirigente Fernando García también valoró la participación sindical en el proceso de discusión. Reconoció que inicialmente existía una postura crítica frente a la reforma, aunque destacó que el diálogo permitió introducir cambios en la propuesta.

Uno de los puntos señalados por García fue la aplicación gradual del aumento de años de servicio, que pasaría de 30 a 35 años recién después de cinco años de vigencia de la ley.

El dirigente municipal también resaltó la reducción de 30 a 20 años para calcular el haber inicial y adelantó que insistirán para mantener el esquema actual de 10 años.

Hay cosas con las que podemos no estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la participación”, sostuvo García, quien además confirmó que el gremio continuará interviniendo en el debate legislativo.

Mirta Raya

En representación del sector docente, la secretaria general de UDA, Mirta Raya, consideró que la reforma apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional y preservar el 82% móvil.

“Era necesario que el gobierno y los sindicatos trabajáramos juntos sobre la Caja de Jubilaciones porque sostener el 82% móvil es muy importante”, expresó la dirigente.

Raya sostuvo que el proyecto aborda aspectos centrales como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales vinculados al funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.

Además, afirmó que las modificaciones planteadas buscan “priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”.

Entre los aspectos que generan mayor expectativa aparece también el impacto que podría tener la reforma sobre las cuentas públicas provinciales. Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa busca reducir progresivamente el déficit de la Caja de Jubilaciones sin afectar derechos adquiridos ni alterar el esquema de movilidad ligado a las paritarias estatales.

Mientras tanto, los sindicatos comenzaron a organizar reuniones internas, recorridas por departamentos y encuentros con afiliados para explicar el contenido del proyecto y recoger opiniones antes del inicio formal del debate parlamentario. La discusión previsional promete convertirse en uno de los ejes políticos y gremiales más importantes de los próximos meses en Entre Ríos.

Además, distintos sectores sindicales coincidieron en que el tratamiento legislativo será determinante para definir posibles modificaciones al texto original, por lo que anticiparon que seguirán participando activamente de las reuniones y audiencias que se convoquen en la Legislatura provincial durante las próximas semanas.

Un proyecto que propone una reestructuración en el sistema

El proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, propone una reestructuración integral de la Caja de Jubilaciones provincial mediante medidas de emergencia y cambios permanentes en el sistema. La iniciativa, denominada “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, declara la emergencia económica y financiera hasta diciembre de 2027 y modifica la Ley 8.732, vigente desde 1993.

El Gobierno sostiene que la reforma busca reducir el déficit sin afectar derechos adquiridos ni eliminar el 82% móvil, que continuará atado a las paritarias estatales. El diagnóstico oficial señala que actualmente existen 66.222 beneficiarios frente a 120.592 aportantes activos, con un déficit operativo trimestral de 135.601 millones de pesos.

Entre las medidas inmediatas, el proyecto establece aportes extraordinarios para salarios superiores a 3 millones de pesos, incrementa en tres puntos los aportes patronales y habilita topes sobre jubilaciones más altas. Según el Ejecutivo, esos cambios permitirán mejorar los ingresos de la Caja en el corto plazo.

En el plano estructural, la iniciativa eleva gradualmente la edad jubilatoria a 65 años con 35 años de aportes y fija un piso de 68 años para quienes ingresen al sistema después de aprobada la ley. También modifica el cálculo del haber inicial, que pasará a realizarse sobre el promedio actualizado de los últimos 20 años de salarios.

El proyecto se enmarca en el proceso de armonización previsional que impulsa Nación para las provincias con cajas propias. Experiencias recientes como las de Santa Fe y Córdoba muestran resultados dispares: mientras Santa Fe logró reducir su déficit con medidas de emergencia, Córdoba continúa con fuertes desequilibrios pese a profundas reformas estructurales.

El debate comenzará ahora en la Legislatura provincial.