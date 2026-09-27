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La Provincia y Uruguay programan una agenda turística que incluye la visita del Papa León XIV

Debido a la visita del Papa León XIV, la Provincia y Uruguay programan una agenda turística. Se espera una afluencia importante de visitantes para noviembre.

27 de septiembre 2026 · 21:32hs
La Provincia y Uruguay programan una agenda turística que incluye la visita del Papa León XIV.

La Provincia y Uruguay programan una agenda turística que incluye la visita del Papa León XIV.

En representación de la Provincia, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, y el secretario Ejecutivo, Sebastián Bel, mantuvieron una reunión con el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni.

Fue el primer encuentro oficial de vinculación entre las autoridades en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina - FIT 2026, que comenzó este sábado en La Rural de Palermo y se extenderá hasta el martes.

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La Provincia y la visita del Papa León XIV

La reunión tuvo como eje la programación de una agenda conjunta con vistas a la próxima visita del Papa León XIV, quien estará en Uruguay y Argentina del 6 al 11 de noviembre.

“Este es un momento histórico para la Argentina y la República Oriental del Uruguay, pero también para Entre Ríos, especialmente, porque el Papa va a estar en la vecina ciudad de Paysandú. Estamos articulando todos los medios para que los peregrinos estén contenidos por las comunidades de los tres pasos internacionales: Concordia - Salto, Colón - Paysandú y Gualeguaychú - Fray Bentos. De acá a noviembre vamos a trabajar de forma institucional”, detalló Satto.

El encuentro permitió avanzar, además, en acciones de promoción cruzada para acercar las propuestas turísticas de ambos países y en la posibilidad de desarrollar un circuito binacional que recorra el litoral del río Uruguay desde sus dos márgenes.

Las autoridades acordaron, asimismo, mantener el intercambio de información y coordinación ante los pronósticos de fenómenos hidrometeorológicos, con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas y los protocolos de actuación en los pasos internacionales y destinos vinculados.

Provincia Uruguay Agenda Papa León XIV
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