La Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad concretó una réplica a escala de la Columna al Libertador.

Una réplica entrerriana de la Columna al Libertador llegará al museo de San Martín en Francia

La Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad realizó una réplica a escala de la Columna al Libertador , coronada por el cóndor, que será donada al Museo Casa de San Martín de Boulogne Sur Mer (en Francia), donde quedará en exhibición.

La iniciativa tiene como objetivo llevar hasta el lugar donde murió el general José de San Martín una representación de este monumento, considerado el primer homenaje público realizado al Libertador.

Según explicó Gabriel Garay, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad, la réplica será donada por la institución para que pueda ser exhibida de manera permanente en el museo francés.

La pieza será enviada a Francia durante la próxima semana y tendrá como destino el Museo Casa de San Martín, ubicado en Boulogne Sur Mer, espacio dedicado a preservar la memoria del prócer argentino durante sus últimos años de vida.

La entrega de la réplica tendrá además un vínculo directo con la tradición sanmartiniana: será recibida por el Granadero Suboficial Principal Torres, actual custodio del museo.

Un homenaje que cruza el Atlántico

La donación busca fortalecer los lazos entre los espacios dedicados a preservar la memoria del general San Martín a ambos lados del Atlántico. De esta manera, la réplica realizada por la Asociación Cultural Sanmartiniana Tambor de la Libertad permitirá que visitantes del museo francés conozcan también este homenaje al Libertador.