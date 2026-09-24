León XIV visitará el país en noviembre con 68,5% de valoración positiva y una agenda que incluirá trabajo, discapacidad, jóvenes y cárceles.

León XIV llega a la Argentina con alta imagen y agenda social que cruzará al gobierno de Milei ahora.

A poco más de un mes de su visita a la Argentina, el papa León XIV llegará al país con un dato político y social relevante: casi siete de cada diez argentinos tienen una imagen positiva de él y apenas el 7,2% lo evalúa negativamente, de acuerdo con un estudio nacional de la consultora Zuban Córdoba.

La encuesta registra un 68,5% de imagen positiva, mientras que un 9,7% de los consultados afirma no conocer al pontífice y otro 14,6% no sabe cómo valorarlo. En conjunto, alrededor de una cuarta parte de los encuestados todavía no tiene una opinión definida sobre León XIV.

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El estudio fue realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años de todo el país, mediante una encuesta online. La consultora informó un margen de error de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95%.

La valoración cambia según la edad

La apertura por edades muestra diferencias en la percepción del pontífice. Entre los mayores de 60 años, la imagen positiva alcanza el 74%, con apenas un 5,9% de opiniones negativas.

Entre quienes tienen de 16 a 30 años, en cambio, la valoración favorable desciende al 59,6% y la negativa asciende al 16,4%. En ese grupo también es elevado el porcentaje de personas que todavía no sabe cómo evaluarlo: 18,5%.

Entre los argentinos de 31 a 45 años, la imagen positiva llega al 69,2% y la negativa se ubica en el 1,3%. En la franja de 46 a 60 años, la valoración favorable alcanza el 62,3%.

Por género, el Papa registra una imagen positiva del 71,6% entre los hombres y del 65,9% entre las mujeres. Las opiniones negativas son similares en ambos grupos y rondan el 7%.

El dato adquiere relevancia en un escenario político en el que, según el mismo relevamiento, la valoración de los principales dirigentes partidarios presenta diferenciales negativos. La comparación, sin embargo, corresponde a categorías distintas: la evaluación de un pontífice y la de dirigentes políticos no necesariamente responden a los mismos criterios de opinión pública.

Una agenda con fuerte contenido social

León XIV estará en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, como parte de una gira que comenzará en Uruguay y continuará luego en Perú. El Vaticano difundió oficialmente el programa de la visita.

Tras su llegada a Buenos Aires, el Papa visitará el monumento al general San Martín, será recibido en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Luego pronunciará un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La agenda posterior tendrá un marcado componente social. El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se encontrará con el personal y las personas asistidas. Ese mismo día participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa y mantener encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Por la noche, ya en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes.

La visita concluirá el miércoles 11 con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa en la plaza de la Basílica de Luján, antes de partir hacia Lima.

Trabajo, discapacidad y sectores vulnerables

El contenido de la visita puede adquirir una dimensión política a partir de algunos de los temas que forman parte de la agenda argentina. La discapacidad, por ejemplo, fue uno de los asuntos que generó fuertes discusiones entre el gobierno de Javier Milei y el Congreso.

En ese marco, la visita al Cottolengo Don Orione pondrá al Papa en contacto directo con una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. La actividad tendrá lugar en un contexto en el que continúan las discusiones sobre el financiamiento de las prestaciones y las políticas destinadas al sector.

El trabajo será otro de los ejes centrales. En su encíclica Magnifica humanitas, publicada en mayo, León XIV reivindicó el derecho de asociación de los trabajadores y sostuvo que el salario debe contemplar las necesidades del trabajador y su familia. También destacó el papel histórico de las organizaciones sindicales en la protección laboral.

El documento también advierte sobre los efectos de la automatización y la inteligencia artificial sobre el empleo. León XIV plantea allí la necesidad de que gobiernos, organizaciones de trabajadores, empresas y comunidad científica elaboren normas y mecanismos de protección frente a las transformaciones tecnológicas.

El contraste con la agenda del Gobierno

Ese enfoque puede generar puntos de contacto y también contrastes con algunas de las discusiones que atraviesan actualmente la política argentina.

La protección social, el empleo, la discapacidad, la pobreza y la distribución de los recursos son asuntos sobre los que el pontífice viene fijando posiciones dentro de su doctrina social. En Magnifica humanitas, León XIV cuestionó la concentración del poder económico, reivindicó la dignidad del trabajador y planteó que el desarrollo económico debe contemplar sus consecuencias sociales.

La agenda argentina incluirá además un encuentro con jóvenes y una visita a un complejo penitenciario, dos actividades que amplían el eje social de la gira más allá del protocolo institucional.

De esta manera, la visita combinará el encuentro con Milei y las autoridades nacionales con una serie de actividades vinculadas con trabajo, discapacidad, juventud, religión y personas privadas de su libertad. Los discursos que el Papa pronuncie durante esos cuatro días permitirán observar cómo traslada a la realidad argentina las posiciones sociales que viene expresando desde el inicio de su pontificado.

León XIV llegará, además, con una valoración positiva mayoritaria según el estudio de Zuban Córdoba. Ese respaldo de opinión pública constituye el otro dato relevante de una visita que tendrá una dimensión religiosa e institucional, pero también una agenda con numerosos temas presentes en el debate político argentino.