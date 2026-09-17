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Alimentación escolar: avanzan en criterios nutricionales y preparan nuevas pautas para toda la provincia

La Mesa por la alimentación escolar analizó productos, acordó criterios técnicos y proyecta un menú equilibrado, con monitoreo en unas 170 escuelas.

17 de septiembre 2026 · 11:36hs
Alimentación escolar: avanzan en criterios nutricionales y preparan nuevas pautas para toda la provincia.

Alimentación escolar: avanzan en criterios nutricionales y preparan nuevas pautas para toda la provincia.

La Mesa Interinstitucional para la mejora del sistema de alimentación escolar realizó su tercera reunión de trabajo y avanzó en la definición de criterios técnicos destinados a mejorar la calidad nutricional de los desayunos que reciben los estudiantes entrerrianos en los comedores escolares.

El objetivo es establecer un piso de calidad homogéneo para toda la provincia y fortalecer el nuevo esquema de compras, que busca garantizar la trazabilidad y el control de cada desayuno. En ese marco, representantes del gobierno provincial, el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos (Conuer), universidades, especialistas en Bromatología, el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación analizaron la composición de los productos.

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Durante la jornada se revisaron las fichas técnicas y distintas alternativas para lograr una propuesta equilibrada, de acuerdo con los estándares nutricionales establecidos. Entre los cambios evaluados figuran una mayor reducción del azúcar total, los azúcares añadidos y los saborizantes, además de un incremento de fibra y proteínas.

La nutricionista del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, Elsa Olmedo, destacó el resultado del encuentro. “Estamos muy conformes con la reunión de hoy. Ha sido muy productiva”, afirmó, y valoró la participación de los distintos sectores. También resaltó “la buena predisposición de todas las partes, una buena interacción, una escucha abierta” y la posibilidad de generar una dirección de nutrición para estos programas.

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Un menú para toda la provincia

A partir de la evaluación conjunta, la Mesa buscará elaborar un menú de desayuno adaptado a las necesidades de Entre Ríos, con parámetros nutricionales comunes para los establecimientos educativos.

La previsión oficial es completar hacia noviembre la recopilación de datos y el diagnóstico técnico. Mientras tanto, se procurará acordar criterios mínimos que permitan implementar las primeras modificaciones y avanzar luego de manera progresiva en la composición de los alimentos y del menú escolar.

El gobierno provincial confirmó además que se incorporarán alimentos frescos al esquema. La intención es que las modificaciones formen parte de una política de alimentación saludable y de un sistema que garantice condiciones de seguridad alimentaria para los estudiantes.

Monitoreo en 170 escuelas

Otro de los puntos abordados fue el monitoreo que se organiza junto con el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea). El relevamiento alcanzará aproximadamente a 170 escuelas de la provincia.

Los establecimientos serán seleccionados mediante un muestreo proporcional a la población de cada departamento. El objetivo es obtener información representativa sobre la alimentación que reciben los estudiantes y utilizar esos datos para orientar las decisiones y evaluar el funcionamiento del sistema.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó los aportes realizados durante la reunión y señaló que “todos se encuentran en evaluación”, además de valorar la predisposición de los distintos sectores para participar del proceso.

Berisso explicó que se busca contar con información nutricional integral para analizar el conjunto de las comidas que reciben los estudiantes. De ese modo, se podrán establecer criterios que permitan compensar, a trav

és de las diferentes prestaciones alimentarias, posibles faltantes

o excesos.

Nueva estructura institucional

La reunión también permitió avanzar en la institucionalización de la política de nutrición y alimentación. El gobierno provincial definió crear un área especializada que tendrá a su cargo esta política pública.

La conducción de ese espacio será definida mediante un concurso público y abierto. La nueva estructura trabajará de manera articulada con la Mesa Interinstitucional, que reúne a organismos estatales, universidades, entidades profesionales y especialistas.

Ambas instancias tendrán funciones vinculadas con la implementación, el seguimiento y la evaluación permanente del sistema de alimentación escolar.

Participación de especialistas

De la reunión participaron las nutricionistas Elsa Olmedo y María Belén Parodi, por el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos; Sergio Britos, Ayelén Borg y Cecilia Simonetti, por Cepea; y José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

También estuvieron Aníbal Sattler y Yanina Schmidt, decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Sebastián Benedetti, coordinador de Direcciones Departamentales de Escuelas; Georgina López, directora de Salud Materno Infanto Juvenil; Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación; Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano; y Lautaro Azzalini, director de Comedores Escolares.

alimentación escolar escuelas Provincia comedores escolares
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