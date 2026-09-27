Pesar por el fallecimiento del profesor Oscar Bosetti.

El fallecimiento del profesor Oscar Bosetti se produjo este domingo, en Buenos Aires, tras varios días internado por una afección cardíaca. Este lunes, a las 11, se realizará un responso en la capilla del Cementerio de La Chacarita para quienes deseen acompañar su despedida.

Oscar Bosetti, de 71 años, se desempeñaba como coordinador del Centro de Producción en Comunicación y Educación (Cepce) de la FCEDU, donde conducía el Área Audio y era referente de la Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC) desde su creación en 1992.

Había obtenido su jubilación como profesor en noviembre de 2025, luego de 36 años de docencia en la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación en materias como Audio, Periodismo Político y Producción Periodística. Con ese motivo, en la sesión ordinaria de Consejo Directivo del 3 de diciembre, había recibido el reconocimiento del cuerpo, colegas y estudiantes.

Además, estuvo a cargo, junto a otros profesores, del diseño del plan de estudios de Comunicación Social cuando retornó la democracia en 1983 tras la última dictadura cívico militar.

Actualmente conducía el programa Tramas que se emitía en distintas estaciones de radio del país. Era autor de libros como Radiofonías: Palabras y sonidos de largo alcance (1993), Las tres frecuencias didácticas del dial radiofónico (1997), Las charlas radiofónicas de Discepolín: un caso de periodismo radiofónico cultural (1999), La radio en Argentina (2007), Noventa años de palabras y sonidos de largo alcance (2009), Radio Nacional: las maneras de hablar de un medio público (2010), Radios de(s)generadas: medios y modos diversos de producir y escuchar (compilador), entre otros.

Profesor también en la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires -de Olavarría-, la Universidad Nacional del Litoral, La Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y en la Escuela de Comunicación ETER de Buenos Aires, era considerado uno de los más importantes docentes e investigadores de la historia de la radiofonía argentina.