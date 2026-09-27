El sospechoso fue interceptado en la intersección de Coronel Pirán y bulevard Perette en Paraná tras descartar prendas de vestir y calzado

Paraná: detuvieron a un hombre tras intentar fugarse y resistirse a la policía

En el marco de los operativos de seguridad y prevención que se realizan en distintos sectores de Paraná, personal policial intervino durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de calles Coronel Pirán y bulevard Perette, tras ser alertado sobre la presencia sospechosa de un individuo cerca de una vivienda.

Al intentar ser identificado por los efectivos, el hombre descartó varios elementos y se dio a la fuga a pie. A los pocos metros fue alcanzado por la policía, momento en el que opuso resistencia e intentó huir por segunda vez, siendo finalmente reducido por el personal interviniente.

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Posteriormente, los funcionarios constataron que las pertenencias arrojadas por el sospechoso consistían en prendas de vestir femeninas y calzado, objetos que fueron recuperados y restituidos a su propietaria.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el sujeto de 29 años fue aprehendido bajo la imputación de los supuestos delitos de receptación sospechosa y resistencia a la autoridad, quedando alojado en la alcaidía.