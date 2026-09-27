Concepción del Uruguay realizó la quema del Muñeco de la Estudiantina 2026

Fue la segunda edición de la tradicional quema en Concepción del Uruguay, en el marco delas actividades por la estudiantina, convirtió la noche en una fiesta.

Con el fuego como protagonista y ante una multitud de jóvenes y familias que se acercaron para compartir el momento, la quema del muñeco “Gaucho Papoi” marcó el cierre de la 11ª edición de la Estudiantina 2026 de Concepción del Uruguay.

La propuesta, que tuvo su segunda edición como parte de las actividades estudiantiles, convirtió la noche en una verdadera celebración colectiva.

Durante varios minutos, todas las miradas estuvieron puestas sobre “Papoi”, el muñeco que había comenzado a tomar forma más de dos meses atrás gracias al trabajo de integrantes de la comparsa Unidos Do Bahía. El esfuerzo, la creatividad y el compromiso de quienes participaron de su elaboración quedaron finalmente plasmados en una estructura que, minutos después, sería consumida por las llamas.

El momento de la quema estuvo acompañado por la expectativa y el entusiasmo de los estudiantes, que se acercaron para despedir una nueva edición de la Estudiantina. Familias y vecinos también fueron parte de una noche que tuvo como protagonistas a las juventudes y que permitió cerrar una agenda de actividades pensadas especialmente para ellas.

Gaucho Papoi

La construcción del “Gaucho Papoi” también contó con la participación de jóvenes que se sumaron durante la etapa final de su elaboración, aportando su trabajo para completar el muñeco que finalmente se convirtió en el símbolo de este cierre.

La actividad contó además con el acompañamiento del Cuartel de Bomberos, cuyo trabajo permitió desarrollar la quema bajo las condiciones necesarias de seguridad.

Así, entre aplausos, música, encuentros y el resplandor de las llamas, el “Gaucho Papoi” se despidió de la Estudiantina. Una última postal para cerrar una nueva edición de una celebración que, año tras año, reúne a estudiantes, familias e instituciones y vuelve a poner a las juventudes en el centro de la escena.