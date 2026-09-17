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La Provincia propuso un aumento del 3,5% a los docentes y Agmer la consideró insuficiente

La Provincia propuso un aumento salarial del 3,5% para los docentes y Agmer rechazó la oferta por insuficiente. La paritaria pasó a cuarto intermedio.

17 de septiembre 2026 · 19:28hs
La Provincia propuso un aumento del 3

La Provincia propuso un aumento del 3,5% a los docentes y Agmer la consideró insuficiente.

La Provincia llevó a cabo este jueves una nueva reunión paritaria con los gremios docentes en la sede de la Secretaría de Trabajo. Allí, formalizó una oferta de recomposición salarial que consiste en un incremento del 3,5% para el sector. Según se explicó, este porcentaje toma como base de cálculo los haberes correspondientes al último mes liquidado, agosto de 2026.

LEER MÁS: El gobierno convocó a los gremios docentes a negociar salarios

Más datos de la propuesta de la Provincia

Asimismo, las autoridades informaron que la mejora tiene carácter remunerativo y bonificable, y se liquidará de forma efectiva con los sueldos de septiembre, a percibirse en el mes de octubre.

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Tras darse a conocer la oferta, el encuentro pasó a un cuarto intermedio pedido por los gremios, quienes solicitaron mejorar la misma antes del día martes de la próxima semana.

De la audiencia participaron los miembros paritarios del estado provincial y los secretarios generales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

La respuesta de Agmer

Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos declararon al ofrecimiento como insuficiente, informaron a UNO en un escueto comuncado.

Y aclara: “Sesde Agmer volvemos a reiterar la necesidad de una propuesta que contemple las pérdidas que ha tenido el salario de las y los trabajadores de la educación”.

Provincia Aumento Docentes Agmer
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