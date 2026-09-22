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Martes fresco y miércoles soleado: así estará el tiempo en las principales ciudades de la provincia

El martes tendrá mañanas frías y cielo estable, mientras que el miércoles continuará fresco con sol pleno y sin lluvias en gran parte de la provincia.

22 de septiembre 2026 · 07:43hs
Martes fresco y miércoles soleado: así estará el tiempo en las principales ciudades de la provincia.

Martes fresco y miércoles soleado: así estará el tiempo en las principales ciudades de la provincia.

El martes 22 se presentará con condiciones meteorológicas estables en buena parte de Entre Ríos. Las temperaturas serán bajas durante la mañana y subirán de manera moderada hacia la tarde, con cielo mayormente despejado o parcialmente nublado. En Paraná se espera una jornada soleada, con temperaturas que rondarán los 17 °C durante la tarde y viento del sudoeste. En Victoria, las condiciones serán similares, con una máxima cercana a los 17 °C.

Hacia el centro y norte provincial, Concordia tendrá una jornada fresca, con una mínima estimada de 6 °C y una máxima de 14 °C. En Gualeguaychú, en tanto, se prevén entre 8 °C y 20 °C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

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Miércoles con cielo despejado

Para el miércoles 23, el panorama continuará estable y con baja probabilidad de precipitaciones. La mañana volverá a ser fría, aunque las temperaturas subirán durante la tarde.

En Gualeguaychú se anticipan 5 °C de mínima y 19 °C de máxima, con cielo despejado. En Concordia, los registros previstos se ubican entre 5 °C y 17 °C, también sin lluvias.

En el sur provincial, Concepción del Uruguay también tendrá condiciones estables, con cielo despejado o con algunas nubes y temperaturas frescas. Para Paraná y Victoria se mantiene un escenario de tiempo estable, con una recuperación gradual de los valores térmicos durante la jornada.

Panorama en las principales ciudades

Paraná: martes estable y soleado, con una tarde cercana a los 17 °C. El miércoles continuará el tiempo estable.

Concordia: entre 6 °C y 14 °C el martes, y entre 5 °C y 17 °C el miércoles. Sin lluvias previstas.

Gualeguaychú: entre 8 °C y 20 °C el martes; el miércoles, mínima de 5 °C y máxima de 19 °C, con cielo despejado.

Concepción del Uruguay: condiciones estables, con temperaturas frescas y predominio de cielo despejado o parcialmente nublado.

Victoria: martes soleado, con máxima cercana a 17 °C y viento del sudoeste.

En síntesis, las dos jornadas estarán marcadas por mañanas frías, tardes frescas a templadas y escasas posibilidades de precipitaciones, antes de un gradual ascenso térmico previsto para los días posteriores.

martes miércoles Provincia
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