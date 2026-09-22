El martes 22 se presentará con condiciones meteorológicas estables en buena parte de Entre Ríos. Las temperaturas serán bajas durante la mañana y subirán de manera moderada hacia la tarde, con cielo mayormente despejado o parcialmente nublado. En Paraná se espera una jornada soleada, con temperaturas que rondarán los 17 °C durante la tarde y viento del sudoeste. En Victoria, las condiciones serán similares, con una máxima cercana a los 17 °C.
Martes fresco y miércoles soleado: así estará el tiempo en las principales ciudades de la provincia
El martes tendrá mañanas frías y cielo estable, mientras que el miércoles continuará fresco con sol pleno y sin lluvias en gran parte de la provincia.
Hacia el centro y norte provincial, Concordia tendrá una jornada fresca, con una mínima estimada de 6 °C y una máxima de 14 °C. En Gualeguaychú, en tanto, se prevén entre 8 °C y 20 °C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.
Miércoles con cielo despejado
Para el miércoles 23, el panorama continuará estable y con baja probabilidad de precipitaciones. La mañana volverá a ser fría, aunque las temperaturas subirán durante la tarde.
En Gualeguaychú se anticipan 5 °C de mínima y 19 °C de máxima, con cielo despejado. En Concordia, los registros previstos se ubican entre 5 °C y 17 °C, también sin lluvias.
En el sur provincial, Concepción del Uruguay también tendrá condiciones estables, con cielo despejado o con algunas nubes y temperaturas frescas. Para Paraná y Victoria se mantiene un escenario de tiempo estable, con una recuperación gradual de los valores térmicos durante la jornada.
Panorama en las principales ciudades
Paraná: martes estable y soleado, con una tarde cercana a los 17 °C. El miércoles continuará el tiempo estable.
Concordia: entre 6 °C y 14 °C el martes, y entre 5 °C y 17 °C el miércoles. Sin lluvias previstas.
Gualeguaychú: entre 8 °C y 20 °C el martes; el miércoles, mínima de 5 °C y máxima de 19 °C, con cielo despejado.
Concepción del Uruguay: condiciones estables, con temperaturas frescas y predominio de cielo despejado o parcialmente nublado.
Victoria: martes soleado, con máxima cercana a 17 °C y viento del sudoeste.
En síntesis, las dos jornadas estarán marcadas por mañanas frías, tardes frescas a templadas y escasas posibilidades de precipitaciones, antes de un gradual ascenso térmico previsto para los días posteriores.