Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

Fueron detenidas tres personas en Victoria. Se incautó cocaína, $655.500, cinco teléfonos celulares, una báscula y otros objetos de interés.

La Policía de Entre Ríos desplegó un importante operativo antidrogas en la ciudad de Victoria , con procedimientos simultáneos y el apoyo de Prefectura Naval Argentina.

Una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico derivó este viernes en horas de la tarde, culminando en horas de la madrugada de hoy en un amplio despliegue operativo en distintos puntos de la ciudad de Victoria.

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En total, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, junto a personal de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales Victoria, Diamante y Nogoyá, concretaron seis allanamientos, autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Victoria.

Secuestro

Como resultado de las medidas, fueron detenidas tres personas y se identificaron otras once. Además, se incautaron cocaína, dinero en efectivo por $655.500, cinco teléfonos celulares, una báscula, elementos vinculados a medios de pago electronico, documentación y otros efectos de interés para la investigación.

También fueron secuestrados dos automóviles y dos motovehículos, entre otros elementos incorporados a la causa.

En el marco de la misma investigación judicial, el despliegue tuvo un importante componente interinstitucional personal de Prefectura Naval Argentina realizó de manera simultánea y coordinada otros tres allanamientos, vinculados directamente con la misma causa.

La articulación entre ambas fuerzas permitió ampliar el alcance operativo de las medidas y avanzar de manera coordinada sobre los distintos puntos relacionados con la investigación.

Los procedimientos se desarrollaron bajo las directivas del Juzgado de Garantías N.º 1 de Victoria, a cargo del Dr. José Alejandro Calleja, con intervención de la Unidad Fiscal, a cargo del Dr. Eduardo Horacio Guaita.