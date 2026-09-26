Uno Entre Rios | Policiales | victoria

Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

Fueron detenidas tres personas en Victoria. Se incautó cocaína, $655.500, cinco teléfonos celulares, una báscula y otros objetos de interés.

26 de septiembre 2026 · 15:36hs
Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

La Policía de Entre Ríos desplegó un importante operativo antidrogas en la ciudad de Victoria, con procedimientos simultáneos y el apoyo de Prefectura Naval Argentina.

Una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Microtráfico derivó este viernes en horas de la tarde, culminando en horas de la madrugada de hoy en un amplio despliegue operativo en distintos puntos de la ciudad de Victoria.

Ruta Victoria-Rosario: desde el jueves habrá demoras por obras de pavimentación durante un mes y medio.

Ruta Victoria-Rosario: desde el jueves habrá demoras por obras de pavimentación durante un mes y medio

Un músico de Victoria fue nominado a los Premios AqM 2026

Un músico de Victoria fue nominado a los Premios AqM 2026

En total, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, junto a personal de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales Victoria, Diamante y Nogoyá, concretaron seis allanamientos, autorizados por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Victoria.

Secuestro

Como resultado de las medidas, fueron detenidas tres personas y se identificaron otras once. Además, se incautaron cocaína, dinero en efectivo por $655.500, cinco teléfonos celulares, una báscula, elementos vinculados a medios de pago electronico, documentación y otros efectos de interés para la investigación.

También fueron secuestrados dos automóviles y dos motovehículos, entre otros elementos incorporados a la causa.

En el marco de la misma investigación judicial, el despliegue tuvo un importante componente interinstitucional personal de Prefectura Naval Argentina realizó de manera simultánea y coordinada otros tres allanamientos, vinculados directamente con la misma causa.

La articulación entre ambas fuerzas permitió ampliar el alcance operativo de las medidas y avanzar de manera coordinada sobre los distintos puntos relacionados con la investigación.

Los procedimientos se desarrollaron bajo las directivas del Juzgado de Garantías N.º 1 de Victoria, a cargo del Dr. José Alejandro Calleja, con intervención de la Unidad Fiscal, a cargo del Dr. Eduardo Horacio Guaita.

victoria antidrogas detenidos Secuestro
Noticias relacionadas
Investigan el robo de vacas y novillos en un campo de La Paz

Investigan el robo de vacas y novillos en un campo de La Paz

parana: detuvieron a un hombre y secuestraron un revolver en calle ohiggins

Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle O'Higgins

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares.

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

encontraron en santa fe a la joven que era buscada en parana

Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Donald Trump rechaza plan iraní para la reapertura del Estrecho de Ormuz

Donald Trump rechaza plan iraní para la reapertura del Estrecho de Ormuz

Franco Colapinto con una dura sanción tras el choque en Bakú

Franco Colapinto con una dura sanción tras el choque en Bakú

Mariano Werner con el uno en el regreso a Balcarce

Mariano Werner con el uno en el regreso a Balcarce

Ultimo Momento
Donald Trump rechaza plan iraní para la reapertura del Estrecho de Ormuz

Donald Trump rechaza plan iraní para la reapertura del Estrecho de Ormuz

Franco Colapinto con una dura sanción tras el choque en Bakú

Franco Colapinto con una dura sanción tras el choque en Bakú

Mariano Werner con el uno en el regreso a Balcarce

Mariano Werner con el uno en el regreso a Balcarce

Iñaki Arrías con la pole en el TC Pista Mouras en Rosario

Iñaki Arrías con la pole en el TC Pista Mouras en Rosario

El CIC La Floresta celebró 20 años de trabajo junto a la comunidad

El CIC La Floresta celebró 20 años de trabajo junto a la comunidad

Policiales
Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

Investigan el robo de vacas y novillos en un campo de La Paz

Investigan el robo de vacas y novillos en un campo de La Paz

Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle OHiggins

Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle O'Higgins

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná

Encontraron en Santa Fe a la joven que era buscada en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El CIC La Floresta celebró 20 años de trabajo junto a la comunidad

El CIC La Floresta celebró 20 años de trabajo junto a la comunidad

Se presentó balance de la ejecución de la estrategia de primera infancia

Se presentó balance de la ejecución de la estrategia de primera infancia

Enersa avanza con una obra estratégica de reemplazo de líneas de alta tensión que cruzan el río Paraná

Enersa avanza con una obra estratégica de reemplazo de líneas de alta tensión que cruzan el río Paraná

Entre Ríos, novena a nivel nacional en venta de entradas de cine en 2026

Entre Ríos, novena a nivel nacional en venta de entradas de cine en 2026

La Corte Suprema avaló que sigan por separado las causas contra Kueider

La Corte Suprema avaló que sigan por separado las causas contra Kueider

Dejanos tu comentario