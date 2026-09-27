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Marta, la entrerriana que hablará ante León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione

Marta, de 78 años y criada en María Grande, fue elegida para representar a los residentes durante el encuentro con el pontífice.

27 de septiembre 2026 · 21:52hs
Marta

Marta, la entrerriana que hablará ante León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione.

Marta tiene 78 años, nació en Entre Ríos y pasó su infancia en María Grande. Actualmente vive en el Pequeño Cottolengo “Don Orione”, en Claypole, provincia de Buenos Aires, donde fue elegida para representar a los residentes durante la próxima visita del papa León XIV.

La mujer cumplirá 79 años el 12 de noviembre y tres días antes tendrá la posibilidad de dirigirse personalmente al pontífice. Su intervención formará parte de una actividad que será televisada y tendrá difusión internacional.

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Marta ya comenzó a preparar las palabras que le transmitirá al Papa con la ayuda de su psicopedagoga. Tiene claro el mensaje que quiere llevar: pedir acompañamiento para otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“Solo quiero que otras mujeres como yo encuentren un camino de sanación. Con eso me alcanza. Que sepa que necesitamos ayuda”, expresó. Y agregó: “Que él haga como Jesús, que caminó sobre las ciudades curando, sanando, escuchando”.

De María Grande al Cottolengo Don Orione

Marta es ciega de nacimiento y desde pequeña tuvo dificultades para caminar. Durante su infancia en María Grande, ubicada a unos 60 kilómetros de Paraná, quedó grabado el recuerdo de su hermano Rolando, quien la llevaba en brazos hasta el río.

Con el paso de los años, su vida continuó en el Cottolengo Don Orione, una institución que actualmente alberga a unas 400 personas con discapacidad y patologías severas. Otras 100 reciben atención durante el día bajo la modalidad ambulatoria.

El establecimiento cuenta con unos 370 trabajadores, entre enfermeros, psicólogos, terapeutas, kinesiólogos y médicos, que desarrollan sus tareas en un predio de aproximadamente 50 hectáreas.

La llegada de León XIV genera expectativa entre residentes y trabajadores. Fernando Montero, director del Cottolengo, señaló que la visita constituye un reconocimiento para quienes viven y trabajan en la institución y puede contribuir a visibilizar la realidad cotidiana de las personas con discapacidad.

El recorrido que realizará el Papa

Durante su visita, León XIV ingresará al predio y recorrerá unos 300 metros hasta el santuario donde se encuentra el corazón de San Luis Orione, fundador de la congregación.

Parte del trayecto será realizado en papamóvil y luego continuará a pie hasta la iglesia, acompañado por residentes y trabajadores. La agenda contempla una breve misa, una oración ante el corazón del fundador y posteriormente el encuentro con Marta.

También participarán autoridades de la Iglesia y representantes de otros Cottolengos. La actividad dentro del establecimiento tendrá una duración estimada de dos horas.

Los preparativos comenzaron meses atrás e incluyeron la repavimentación de caminos, la pintura de viviendas y tareas de acondicionamiento del parque y la iglesia. “Será una foto que recorrerá el mundo”, anticipó Montero.

El mensaje de Marta ante León XIV

Después de las actividades públicas está previsto un encuentro privado entre el Papa y residentes del establecimiento. Esa instancia se desarrollará sin presencia de la prensa y la eventual difusión posterior de imágenes quedará a criterio del Vaticano.

Para Marta, el sentido de su participación estará concentrado en un pedido de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones semejantes a la suya.

“No puedo expresar mucho con palabras, pero bueno, espero que me entiendan”, manifestó.

De este modo, una mujer criada en María Grande será la encargada de representar a los residentes del Cottolengo Don Orione ante León XIV durante una visita que tendrá difusión internacional.

Marta Papa León XIV Cottolengo Don Orione
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