Chajarí: usaban habitaciones de un hotel alojamiento para vender droga

Un operativo antidroga en Chajarí permitió desarticular un punto de venta de droga que funcionaba en un hotel alojamiento. Hay cuatro detenidos.

Una investigación por narcomenudeo derivó en una sorpresiva y certera intervención policial en Chajarí, donde se desbarató un centro de distribución de estupefacientes que operaba bajo una modalidad poco habitual: dos habitaciones de un hotel alojamiento local eran utilizadas como búnkeres para el fraccionamiento y comercialización de sustancias prohibidas.

Los allanamientos simultáneos de alto impacto se concretaron en horas de la siesta, tras ser autorizados por el juez de Garantías Darío Guillermo Mautone y bajo la órbita de la Unidad Fiscal liderada por el doctor Argüello de la Vega.

El despliegue operativo estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de Federación, con el apoyo de la Guardia Especial y personal de las Jefaturas Departamentales de Federación y Feliciano, actuando en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de adhesión al microtráfico.

Al irrumpir en el establecimiento, las fuerzas de seguridad lograron interceptar a los sospechosos e incautar elementos clave para la causa. Más de 29 gramos de cocaína distribuidos en 30 sobres de nailon listos para la venta (y restos en una billetera), seis sobres con marihuana, un frasco de vidrio con semillas de Cannabis Sativa y elementos de corte.

Además, $225.500 en efectivo, 10 teléfonos celulares que serán peritados y una balanza digital de precisión. También se secuestró cartuchería variada, incluyendo 11 cartuchos calibre .38 SLP y 3 cartuchos calibre .22 corto.

Por último, tres personas fueron identificadas en el lugar y otras cuatro —tres hombres y una mujer— quedaron detenidas e incomunicadas a disposición de la Justicia.