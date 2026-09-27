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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Este domingo, no hubo ganadores en los pozos millonarios que puso en juego el Quini 6. En el Siempre Sale hubo 52 apostadores que ganaron más de $9 millones.

27 de septiembre 2026 · 22:07hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este domingo. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este domingo. 

No hubo ganadores en los principales pozos que puso en juego eel Quini 6 en el sorteo realizado en la noche de este domingo. Por otra parte, en el Siempre Sale hubo 52 ganadores con cinco aciertos.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.800 millones de pesos.

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: sorteo de este miércoles con un pozo de 6.300 millones pesos y transmisión en vivo

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Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 31-03-19-04-21-36. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo miércoles un total de $1.100.000.000.

Por otra parte, en el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 12-11-21-14-08-03. Tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego un total de $1.092.523.032.

En La Revancha, en tanto, aparecieron estos números: 42-34-25-08-29-43. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y pasan para el próximo sorteo $1.092.523.032.

Por último, en el Siempre Sale, vieron la luz 31-01-32-11-07-45. Acá hubo 52 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.329.947,62.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
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