El reinicio de los focos de incendio en las islas del Delta entrerriano encendió una vez más las alarmas de las organizaciones ambientalistas.

Incendios en el Delta: advierten por el daño irreversible en la flora y fauna.

El reinicio de los focos de incendio en las islas del Delta entrerriano ubicadas frente a Rosario encendió una vez más las alarmas de las organizaciones ambientalistas, que advierten sobre el daño irreversible en la flora y fauna autóctona. Fueron identificados 36 focos y la superficie afectada supera las 1.700 hectáreas.

Franco Perugino, referente de la ONG Mundo Aparte, analizó el impacto del fuego en el humedal y exigió mayores controles para prevenir estas quemas, a las que calificó como consecuencia directa de la actividad humana.

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"En nuestra zona es muy raro que un incendio inicie solo, generalmente es una consecuencia de la actividad humana", señaló Perugino en diálogo con en Cada Día (El Tres).

En este sentido, apuntó que existe una práctica obsoleta de quemar pastizales para forzar su rebrote. Si bien valoró el trabajo de los aviones hidrantes para apagar los focos, remarcó la necesidad de anticiparse al problema: "Queremos que los funcionarios se preocupen de que no se incendien otros, porque cuando hay diez o 20 en simultáneo, no alcanza con los recursos que tenemos".

El impacto sobre el ecosistema es devastador. Según describió el especialista, las llamas arrasan con árboles añejos, como ceibos y sauces, que tardan años en recuperar su porte y sirven de refugio para numerosas especies.

Sin embargo, la mayor preocupación por estos días radica en la fauna, especialmente en los reptiles, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad extrema por las actuales condiciones climáticas invernales.

El clima y sus consecuencias

Las bajas temperaturas juegan en contra de la supervivencia de los animales frente al avance del fuego.

"Pensemos que un mamífero y un ave a veces tienen la posibilidad de escapar. Estamos con un río un poquito más alto que en otras situaciones y eso ayuda a algunos animales que pueden nadar, pero los reptiles, con un día como hoy, no se mueven", explicó Perugino. Al estar en etapa de quietud, el fuego les pasa literalmente por arriba y “pierden su vida en cada metro cuadrado que se incendia”.

El referente ambientalista denunció que las hectáreas que conforman la Reserva de Usos Múltiples Islas de Victoria operan como "terreno de nadie", donde proliferan pescadores que no respetan vedas y cazadores furtivos.

Como ejemplo de esta problemática, mencionó la comercialización ilícita de carne y crías de carpincho.

"El que compre carne de carpincho que sepa que es de caza furtiva", sentenció, y agregó que en muchas ocasiones se mata a los adultos y se venden las crías como mascotas.

Frente a esto, Mundo Aparte realiza un arduo trabajo de rehabilitación para intentar devolver a los animales a su hábitat natural, un esfuerzo enorme que, según el referente, "se podría evitar si las denuncias y las causas avanzaran y se harían los controles necesarios".

Monitoreo desde Entre Ríos

Los focos de fuego, localizados desde la tarde del jueves en jurisdicción entrerriana, fueron evaluados mediante el análisis de imágenes satelitales a cargo de la Brigada de Respuesta Ambiental y observaciones aéreas concretadas por el avión vigía de la provincia de Santa Fe. Los relevamientos confirmaron la presencia de agua en superficie sobre el terreno, lo que determinó que la afectación se limita a vegetación aérea, sin registro de incendios de turba o materia orgánica profunda.

En las primeras horas del domingo, la mayoría de los focos ya habían disminuido notablemente su intensidad. No obstante, brigadistas forestales de la Policía de Entre Ríos con asiento en la cabecera del enlace vial Victoria-Rosario, junto a personal especializado de la Brigada de Respuesta Ambiental, se encuentran recorriendo de manera constante la traza vial para realizar el seguimiento de las condiciones en la zona, a los efectos de desplegar las acciones que resulten pertinentes.

Cabe destacar que, para las 12 del sábado 5 de agosto, desde prefectura Arroyo Seco informaron que ya no se registran focos activos; y que se observa una gran masa de agua circundando el terreno ya quemado.

En paralelo al despliegue operativo, las autoridades provinciales de Entre Ríos y Santa Fe mantienen una comunicación fluida, así como con la Justicia Federal con asiento en Victoria, sobre la evolución del cuadro de situación.

Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego y las áreas operativas intervinientes se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y el estado de la vegetación, coordinando acciones con las fuerzas de seguridad y organismos de la región.