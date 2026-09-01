Estudiantes anunció la reapertura de la sede Plumín con nuevas medidas de seguridad

Estudiantes informó que la sede volverá a funcionar tras garantías de seguridad otorgadas por el Ministerio Público Fiscal, la Policía y la Municipalidad.

La postura de Estudiantes tras los tiros en El Plumín.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná anunció la reapertura de la sede Plumín , luego de las gestiones realizadas ante las autoridades provinciales y municipales a raíz de las situaciones de inseguridad denunciadas en la zona. Según comunicó la Comisión Directiva de la institución albinegra, la decisión se tomó a partir de las garantías de seguridad formalmente otorgadas y puestas en marcha por el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná .

Las medidas fueron adoptadas en respuesta a las denuncias y reclamos efectuados por el club en el marco del Legajo Penal N° 326353 .

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Custodia policial permanente en El Plumin

Entre las principales disposiciones se encuentra la implementación de una custodia policial permanente durante las 24 horas, ubicada en la esquina de las calles Darwin y El Entubado.

De acuerdo con lo informado por la institución, la Jefatura Departamental de Policía Paraná confirmó, mediante comunicación formal remitida por la Fiscalía, la presencia de un puesto fijo de vigilancia en ese sector.

Además, se dispuso el refuerzo de las fuerzas de seguridad durante los días y horarios en los que se desarrollen entrenamientos, partidos y competencias oficiales. Para esas jornadas se asignarán recursos tácticos especiales de la Policía de Entre Ríos, junto con patrullajes y recorridas permanentes.

Un destacamento dentro del predio de Estudiantes

Otra de las medidas anunciadas contempla la instalación de un Puesto-Destacamento Policial permanente dentro del predio de la sede Plumín.

Para concretar esta iniciativa, el Club Atlético Estudiantes cedió parte de su terreno y asumió con fondos propios el compromiso de realizar la infraestructura necesaria para el funcionamiento del destacamento.

Desde la institución señalaron que la estructura será montada próximamente y que la presencia permanente de personal policial permitirá brindar una respuesta de seguridad tanto para el predio deportivo como para el sector del barrio.

La reapertura de la sede se llevará adelante de manera coordinada con las autoridades y bajo el nuevo esquema de seguridad establecido.

Finalmente, la Comisión Directiva agradeció a la comunidad albinegra por el acompañamiento y la comprensión durante los días en que la sede permaneció cerrada, y remarcó que el resguardo de las familias y socios fue la prioridad durante todo el proceso.