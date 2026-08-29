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Huracán empató ante Estudiantes (RC) y se retiró bajo los silbidos del Ducó

Huracán empató 1-1 con el León del Imperio en Parque Patricios. Ignacio Pussetto convirtió para el local e Ibrahim Hesar, para el visitante.

29 de agosto 2026 · 21:18hs
Huracán no pudo de local ante los de Río Cuarto.

Prensa Huracán.

Huracán no pudo de local ante los de Río Cuarto.

Huracán y Estudiantes (RC) igualaron 1-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Globo no pudo mantener la ventaja que consiguió desde el arranque y el León del Imperio lo empató rápidamente. El local se retiró bajo los silbidos de sus hinchas.

El equipo de Parque Patricios pegó a los tres minutos mediante un penal convertido por Ignacio Pussetto, que marcó por primera vez desde su vuelta. Algunos minutos más tarde, también desde los doce pasos, Ibrahim Hesar metió el 1-1.

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Con el correr del partido, el equipo cordobés comenzó a complicarle las cosas al conjunto de Diego Martínez, que de a poco fue perdiendo el protagonismo del encuentro. Sin muchas jugadas claras de gol, ambos se fueron con un empate.

Cómo quedaron Huracán y Estudiantes de Río Cuarto

Con esta igualdad, Huracán se metió momentáneamente entre los ocho primeros de la Zona B, a la espera de que se termine de jugar la fecha. Por otro lado, Estudiantes suma seis unidades y se ubica en el puesto 12, además de seguir en el fondo de las tablas anual y de promedios.

Huracán Estudiantes Torneo Clausura
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