Huracán empató ante Estudiantes (RC) y se retiró bajo los silbidos del Ducó

Huracán empató 1-1 con el León del Imperio en Parque Patricios. Ignacio Pussetto convirtió para el local e Ibrahim Hesar, para el visitante.

Huracán y Estudiantes (RC) igualaron 1-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la séptima fecha del Torneo Clausura. El Globo no pudo mantener la ventaja que consiguió desde el arranque y el León del Imperio lo empató rápidamente. El local se retiró bajo los silbidos de sus hinchas.

El equipo de Parque Patricios pegó a los tres minutos mediante un penal convertido po r Ignacio Pussetto, que marcó por primera vez desde su vuelta . Algunos minutos más tarde, también desde los doce pasos, Ibrahim Hesar metió el 1-1.

Con el correr del partido, el equipo cordobés comenzó a complicarle las cosas al conjunto de Diego Martínez, que de a poco fue perdiendo el protagonismo del encuentro. Sin muchas jugadas claras de gol, ambos se fueron con un empate.

Cómo quedaron Huracán y Estudiantes de Río Cuarto

Con esta igualdad, Huracán se metió momentáneamente entre los ocho primeros de la Zona B, a la espera de que se termine de jugar la fecha. Por otro lado, Estudiantes suma seis unidades y se ubica en el puesto 12, además de seguir en el fondo de las tablas anual y de promedios.