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OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después

El nuevo Régimen de Afiliaciones amplía un año la cobertura para hijos que estudian y permite continuar en OSER mediante la afiliación voluntaria.

1 de septiembre 2026 · 17:16hs
OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después.

OSER extiende hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes y ofrece seguir afiliados después.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) aprobó el 5 de agosto un nuevo Régimen de Afiliaciones, en el marco de lo establecido por la Ley Nº 11.202, de creación de la entidad, y su modificatoria, Ley Nº 11.236. Entre las principales modificaciones se encuentra la ampliación del límite de edad para los hijos de afiliados titulares que cursen estudios universitarios o terciarios oficiales.

Hasta ahora, la cobertura bajo esta modalidad se extendía hasta los 26 años. Con la nueva normativa, los hijos estudiantes podrán permanecer afiliados hasta cumplir los 27 años, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para esta categoría.

OSER también detalló que otras 397 prestaciones de julio se encuentran liquidadas y comenzarán a pagarse próximamente.

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La modificación busca adecuar las condiciones de afiliación a las transformaciones sociales y educativas de las últimas décadas. La extensión de los tiempos destinados a la formación académica llevó a que numerosos jóvenes inicien o concluyan sus estudios en edades posteriores a las contempladas tradicionalmente.

La decisión desde OSER

El nuevo régimen incorpora además una opción para quienes alcancen el límite de edad y deseen mantener la cobertura de la obra social. Una vez cumplidos los 27 años, podrán continuar afiliados a OSER mediante el sistema de Afiliación Voluntaria, con el pago de la cápita correspondiente.

De esta manera, el cumplimiento de la edad límite para la afiliación derivada de los padres no implica necesariamente la pérdida de la cobertura. La nueva alternativa permite mantener el vínculo con la entidad y continuar accediendo a sus prestaciones.

Mayor continuidad en la cobertura

La incorporación de esta modalidad apunta a establecer una transición ordenada entre ambas categorías de afiliación y brindar mayor previsibilidad a quienes finalizan el período de cobertura como hijos estudiantes.

Con el nuevo Régimen de Afiliaciones, OSER adapta sus disposiciones a las necesidades actuales de sus afiliados y suma herramientas destinadas a favorecer la continuidad de la cobertura de salud.

OSER Estudiantes Régimen
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