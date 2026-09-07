Transporte público: la Provincia incorporó nuevos trámites digitales en la plataforma Mi Entre Ríos

La Provincia incorporó nuevos trámites digitales para el transporte público en la plataforma Mi Entre Ríos. Está orientado a las empresas y los usuarios.

Las secretarías de Transporte y de Modernización presentaron nuevas gestiones digitales en la plataforma Mi Entre Ríos. La medida tiene que ver con el transporte público y contempla la tramitación en línea de altas y bajas de colectivos y choferes para las empresas, además de un canal de denuncias para usuarios del servicio interurbano.

El Gobierno de Entre Ríos presentó cinco nuevos trámites en línea incorporados a la plataforma Mi Entre Ríos, desarrollados de manera conjunta entre la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

Las gestiones están orientadas tanto a las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros como a los usuarios de las líneas interurbanas y metropolitanas de la provincia.

Trámites nuevos para el transporte público

A partir de esta medida, los prestadores podrán tramitar en formato totalmente digital las altas y bajas de las unidades del parque móvil y del personal de conducción, mientras que la ciudadanía podrá tramitar de forma digital reclamos o denuncias por irregularidades en los servicios.

Este paquete de herramientas se suma a las gestiones ya vigentes en la aplicación provincial, tales como la actualización de los beneficios de la tarjeta Sube y los trámites vinculados a la verificación técnica vehicular.

Sobre la implementación de estos servicios digitales, el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, destacó la simplificación de los procesos administrativos y la agilidad para las y los vecinos. “En este trabajo en conjunto estamos lanzando cinco nuevos trámites. La buena noticia para los usuarios y para todos los prestadores de servicios es que cinco trámites nuevos lo van a poder hacer a través de la página Mi Entre Ríos. Esto lo que va a permitir una agilidad para el usuario, que no va tener que trasladarse hasta la ventanilla y estar llenando una planilla de pape”.

Y agregó: “Se descomprime el trabajo de mesa de entrada y va a permitir que todo se vaya haciendo digital, como lo viene pidiendo el señor gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, de hacerle la vida más simple a los entrerrianos”.

Por su parte, el director de la plataforma Mi Entre Ríos, Maximiliano Fernández, detalló el funcionamiento de la herramienta digital y el acceso a los nuevos trámites para ciudadanas, ciudadanos y empresas. “Estamos trabajando en digitalizar todos los trámites que antes se hacían en formato papel para hacerlos directamente desde la plataforma Mi Entre Ríos. El usuario se va a poder loguear a través de las aplicaciones que se descargan desde Android o iPhone, o bien a través de la página web para hacer el ingreso y completar las gestiones con el CUIT de usuario”, sostuvo el director.

Más detalles

En relación con el alcance de las denuncias ciudadanas y la fiscalización, el director de Transporte de la provincia, Gustavo Berón, resaltó la importancia de contar con información precisa sobre los recorridos en el territorio. “Para nosotros va a ser mucho más práctico y va a llegar a todos los habitantes de la provincia, porque existen un montón de irregularidades o servicios que no están habilitados donde nosotros no podemos llegar. De esta forma vamos a tener toda la información en tiempo real”, enfatizó el titular del área.

Finalmente, el coordinador de Sube provincial, Julián Zorn, valoró la experiencia previa en la digitalización de franquicias y anticipó la proyección para las y los estudiantes y docentes de la región. “La digitalización fue la primera experiencia que tuvimos trabajando con la gente de Mi Entre Ríos con el tema de Sube, donde tuvimos alrededor de 12.000 trámites y gestiones realizadas con muy buena experiencia”.

Y concluyó: “Los usuarios ya a partir del año que viene, ya sea de nivel primario, secundario, universitario o docentes que habiten en el área metropolitana, van a poder tramitar todos sus beneficios de Sube a través de la plataforma Mi Entre Ríos”.