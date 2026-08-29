Congreso de robótica: estudiantes de la Escuela Técnica Marsiglia presentaron un brazalete inteligente

Estudiantes de 4° año de la Escuela de Educación Técnica N°3 “Dr. Miguel Angel Marsiglia” de Concepción del Uruguay presentaron un brazalete inteligente.

Estudiantes de la Escuela Técnica Marsiglia presentaron un brazalete inteligente en el Congreso de robótica.

Alumnos de 4° año de la especialidad Técnico en Programación de la Escuela de Educación Técnica N°3 “Dr. Miguel Angel Marsiglia” de Concepción del Uruguay participaron del VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial (Cirei) 2026 en Paraná, donde presentaron un proyecto interdisciplinario orientado al monitoreo de parámetros de salud.

El equipo, acompañado por las docentes Claudia Galván, de Biología, y Camila Grimaldi, de Programación, fue seleccionado para formar parte del encuentro y expuso su trabajo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. De la actividad participaron la directora de Educación Técnica, Claudia Heist; el subdirector, Sergio Vecchio; y técnicos del área.

El proyecto presentado por los estudiantes

El proyecto de la institución dependiente de la Dirección de Educación Técnica del Consejo General de Educación (CGE), consistió en el desarrollo de un brazalete inteligente para el monitoreo no invasivo de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno (SpO2).

El prototipo fue diseñado como un recurso didáctico que integró conocimientos de Biología, Programación, Hardware y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El sistema utilizó una placa de desarrollo ESP32, conectada mediante bus I2C a un sensor óptico de fotopletismografía MAX30102. El dispositivo permitió realizar mediciones en distintas etapas -reposo, esfuerzo y recuperación- y analizar las lecturas frente a umbrales fisiológicos definidos de manera interdisciplinaria.

Desde la organización del congreso destacaron especialmente el enfoque pedagógico del proyecto y el trabajo interdisciplinario entre docentes y estudiantes. También valoraron el rediseño anatómico y ergonómico realizado por el equipo, que permitió transformar el formato inicial de una pechera en un brazalete de muñeca para mejorar su adaptación a los usuarios.

Más detalles del brazalete inteligente

La propuesta contempló además su aplicación en clases de Biología, Educación Física y talleres técnicos, fortaleciendo el aprendizaje a partir de la integración entre tecnología y salud. Como líneas futuras, los estudiantes plantearon incorporar sensores de movimiento y avanzar en modelos de aprendizaje automático para contextualizar los datos obtenidos.

La participación en este congreso internacional constituyó una oportunidad para que los estudiantes de la educación técnica entrerriana compartieran una experiencia de innovación y aprendizaje interdisciplinario con otros proyectos vinculados a la robótica y la tecnología aplicada a la educación.