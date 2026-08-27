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Robótica, IA y automatización: comenzó en Paraná el VI Congreso Internacional de la UTN

El encuentro de Robótica reúne a estudiantes, docentes, investigadores y especialistas. Las actividades continuarán este viernes en el Centro de Convenciones.

27 de agosto 2026 · 17:38hs
Robótica

Robótica, IA y automatización: comenzó en Paraná el VI Congreso Internacional de la UTN.

Con una importante participación de estudiantes, docentes, investigadores y profesionales, comenzó este jueves en Paraná el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Paraná.

El encuentro se desarrolla los días 27 y 28 de agosto en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y reúne a especialistas y referentes del ámbito académico y tecnológico para compartir conocimientos, experiencias y desarrollos vinculados con la robótica, la automatización, la inteligencia artificial y la mecatrónica.

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La propuesta busca fortalecer el intercambio entre la universidad, el sistema educativo, el sector científico-tecnológico y el ámbito productivo, además de consolidar el posicionamiento de la UTN Paraná en el desarrollo de conocimiento, investigación e innovación.

Una apertura con autoridades

Las actividades comenzaron durante la mañana del jueves y el acto formal de apertura se realizó a las 14. Fue encabezado por el decano de la UTN Facultad Regional Paraná, ingeniero Alejandro Carrere, acompañado por el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza, autoridades universitarias y representantes del comité organizador.

Durante su intervención, Carrere destacó el crecimiento sostenido de la robótica y su impacto en diferentes ámbitos productivos, educativos y científicos. También puso en valor el trabajo que desarrolla la Facultad Regional Paraná en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

La apertura permitió además remarcar la importancia de fortalecer los vínculos entre instituciones y actores vinculados con estas disciplinas, con el objetivo de compartir experiencias, impulsar proyectos y generar nuevas oportunidades de cooperación.

Reconocimientos institucionales

La relevancia de la iniciativa quedó reflejada en los distintos reconocimientos y avales obtenidos por el Congreso.

El VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial 2026 fue declarado de interés institucional por la Universidad Tecnológica Nacional a nivel nacional, mediante una decisión adoptada por su Consejo Superior.

Asimismo, el evento fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos y cuenta con el reconocimiento del Consejo General de Educación (CGE).

La propuesta también recibió el aval de la UTN Nacional, de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos y del CGE.

Estos respaldos destacan la importancia de una iniciativa que promueve la vinculación entre la universidad, las instituciones educativas, la comunidad científica y tecnológica y la sociedad.

Conferencias y nuevas tecnologías

Durante la primera jornada se desarrolló un amplio programa de conferencias y exposiciones sobre mecatrónica, automatización, inteligencia artificial, sistemas de control y robótica colaborativa.

Entre los disertantes participaron Pablo Daniel Cuña Cabrera, de la UTEC; el doctor Marcelo Giuglietti; la doctora Elena Rostova y el ingeniero Carlos Benítez, quienes abordaron distintas perspectivas y aplicaciones relacionadas con la robótica y la Industria 4.0.

La presencia de especialistas de diferentes ámbitos académicos y tecnológicos permitió ampliar el intercambio y abordar algunos de los desafíos que plantea la incorporación de nuevas tecnologías.

Última jornada

Las actividades continuarán este viernes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con nuevas conferencias, talleres, mesas de intercambio y demostraciones de proyectos tecnológicos.

Entre las propuestas previstas se encuentra la conferencia “El futuro ya tiene robots”, a cargo del magíster especialista William Ortiz, de la Asociación Latinoamericana de IA y Robótica.

También participará el doctor Carlos A. Cappelletti, de la UTN Facultad Regional Paraná, con la presentación “De la voz al movimiento: control de rovers por Bluetooth con ESP32 y App Inventor”.

Por su parte, la doctora Nathalie Assunção Minuzi, de la UTEC, brindará la conferencia “Planificando el aula con herramientas de IA generativa”.

De esta manera, el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial se consolida como un espacio de encuentro para los ámbitos científico, académico, educativo y tecnológico, y como una oportunidad para fortalecer la presencia de la UTN Paraná en el escenario nacional e internacional de la innovación.

robótica Paraná UTN
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