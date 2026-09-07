Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crecer

La quinta edición cerró con un taller de marketing digital y seis capacitaciones destinadas a fortalecer a los emprendedores y consolidar el diseño local.

Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crece.

rMás de 100 emprendedores participaron de la quinta edición de Diseña Paraná, el programa de la Municipalidad de Paraná destinado a acompañar, fortalecer y visibilizar emprendimientos vinculados al diseño. La propuesta culminó con una capacitación sobre marketing digital, realizada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

El último encuentro se desarrolló el viernes pasado y estuvo a cargo de la técnica Geraldine Gallinger, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). La actividad puso fin a un ciclo compuesto por seis instancias de formación dirigidas a los emprendedores inscriptos en el Registro 2026.

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Formación para fortalecer proyectos

El subsecretario de Producción de la Municipalidad, Oscar Bustamante, destacó la consolidación del programa como una política pública orientada al desarrollo económico y creativo de la capital entrerriana.

“Esta quinta edición da cuenta de los avances hacia el objetivo establecido por ordenanza que crea Diseña Paraná, constituyendo al diseño local como un polo estratégico de atracción de inversiones, generación de empleo, innovación y creatividad”, señaló.

El funcionario sostuvo que la iniciativa también busca acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales y construir una identidad propia para el diseño paranaense.

Durante sus cinco años de implementación, Diseña Paraná incorporó nuevas propuestas, entre ellas la Ruta del Diseño y el trabajo articulado con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) para la creación de la Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria.

Bustamante remarcó que la capacitación constituye uno de los principales ejes de acompañamiento al sector, junto con las herramientas de financiamiento y la generación de espacios de comercialización.

“Apostar al emprendedurismo es apostar a la generación de unidades económicas en la ciudad, al autoempleo en una primera instancia, pero a partir de su consolidación y crecimiento, también a la creación de empleo privado, formal y registrado”, sostuvo.

Marketing y nuevas herramientas

La coordinadora general de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana, explicó que Diseña Paraná apunta a “detectar, visibilizar, acompañar y fomentar a los emprendedores con diseño de nuestra ciudad”.

A lo largo del ciclo se trabajó sobre distintas herramientas vinculadas con el desarrollo de los proyectos, entre ellas el armado de planes de negocios, fotografía digital y marketing.

“En esta oportunidad trabajamos sobre el marketing digital, pensando en cómo cada emprendimiento puede posicionarse en las redes y fortalecer su marca”, explicó Santana.

La funcionaria destacó también la articulación con instituciones académicas y organismos vinculados al sector. Las capacitaciones se desarrollaron junto con la UADER, la UNER, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otros actores de la sociedad civil.

“Entendemos que el acompañamiento integral es fundamental para que los emprendimientos puedan crecer”, afirmó.

Santana consideró que el emprendedurismo genera movimiento económico y empleo en la ciudad y resaltó el impacto de las políticas destinadas específicamente al sector del diseño.

La apuesta por ampliar mercados

La última capacitación estuvo enfocada en brindar herramientas para mejorar el posicionamiento de las marcas y ampliar las posibilidades de comercialización mediante los entornos digitales.

Gallinger explicó que el marketing digital permite a los emprendedores potenciar sus productos y servicios, difundir sus propuestas y alcanzar nuevos públicos.

“Hoy las redes sociales, las ventas online, la creación de contenidos y videos son herramientas fundamentales. La idea es que los emprendedores no se limiten solamente a venderles a las personas que conocen, sino que puedan expandirse y hacerse conocer”, señaló.

La especialista también destacó la incorporación de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y valoró la continuidad de las instancias de capacitación.

“Hay muchas personas que todavía no conocen cómo funcionan las redes o cómo crear contenidos. Por eso es muy importante que se fomente el emprendedurismo y se les brinden herramientas para crecer y expandirse”, expresó.

Con el cierre del ciclo formativo, Diseña Paraná se prepara para una nueva instancia de exposición y comercialización. La Feria Diseña Paraná se realizará del 10 al 12 de octubre y permitirá mostrar al público el trabajo y la creatividad de los emprendimientos que participan del programa.