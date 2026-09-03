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APB: Estudiantes se quedó con el clásico

Derrotó a Rowing 75 a 43 en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la APB. También celebraron Ciclista y San Martín.

3 de septiembre 2026 · 09:45hs
APB: Estudiantes se quedó con el clásico

Prensa CAE

Estudiantes se quedó de manera categórica con el clásico al derrotar categóricamente a Rowing por 75 a 43 en el Gigante del Parque en uno de los encuentros que marcó el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Nicolás Bros con 23 unidades fue la figura del local.

El Albinegro empezó a construir su victoria a partir del segundo cuarto. En ese segmento metió un parcial de 21 a 8 sobre un Rowing que perdió la cordura. Después, terminó de rematar el juego en los útimos 10 minutos cuando el CAE logró otro gran parcial de 22 a 6.

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Ciclista y San Martín también festejaron

Ciclista cosechó un triunfo de valor al derrotar a Unión, en Crespo, por 85 a 74 y así dar un paso importante en el campeonato.

Después de un primer tiempo parejo (44 a 40 para Ciclista), la visita metió un gran tercer cuarto y con un parcial de 27 a 15 se escapó en el resultado 71 a 55, lo que a la postre fue decisivo ara su triunfo. Unión buscó reaccionar en la recta final pero el Verde supo manejar con autoridad el trámite y se quedó con el partido.

Patricio Jacob con 21 puntos fue el goleador del ganador, bien secundado por Eliseo Cassano con 15 tantos En Unión, Francisco Folmer registró 17 puntos, mientras que Alan Hainze firmó 14 tantos y 9 rebotes.

Por su parte, San Martín celebro una victoria después de mucho tiempo al superar en calle Grella a Patronato 68 a 66 en suplementario, tras empatar en 60.

La visita defendió fuerte y construyó su victoria de atrás hacia adelante. Pudo cerrarlo en el tiempo regular, pero se equivocó y Patronato se lo empató. En el extra, por detalles, el elenco de barrio Gazzano se sacó la espina y volvió a festejar.

Julián Caminos con 16 puntos y 10 rebotes fue el mejor de la visita, además de los 19 puntos de Valentino Barbaglia. En Patronato, Federico Saibene con 14 tantos fue el artillero.

La fecha continuará este viernes en el Gigante del Sur, escenario donde Paracao recibirá desde las 21.30 a Quique.

Posiciones del Torneo Clausura

Recreativo 8 (4-0)

Sionista 8 (4-0)

Ciclista 6 (2-2)

Olimpia 5 (2-1)

Estudiantes 5 (2-1)

Paracao 5 (1-3)

Rowing 5 (1-3)

Quique 4 (1-2)

Talleres 4 (1-2)

Patronato 4 (1-2)

San Martín 3 (1-1)

Unión 3 (0-3)

APB Estudiantes Ciclista Torneo Clausura
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