Artistas, emprendedores y vecinos participaron del festival con danza, música, propuestas infantiles y gastronomía en el Juan L. Ortiz, en Paraná.

El Festival Juanele celebró con arte y música el primer aniversario de la reinauguración del centro.

La segunda jornada del Festival Juanele reunió este sábado a artistas, emprendedores y vecinos en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en el marco del primer aniversario de su reinauguración. La propuesta incluyó música, danza, actividades para las infancias, feria de emprendedores y patio gastronómico.

El encuentro se desarrolló pese al frío y al viento y tuvo como cierre la presentación del músico paranaense Gerardo Farías, quien ofreció un espectáculo para acompañar la celebración.

Un festival con danza, música y producción local

El director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Kosiak, destacó la convocatoria alcanzada durante las dos jornadas y consideró que el espacio logró consolidar su vínculo con la comunidad. “La gente responde, se acerca y se ha apropiado de este espacio”, señaló. En ese sentido, valoró especialmente la participación del público durante la jornada del sábado. “Un montón de gente respondió y se acercó con la agenda que se armó, con el evento, con la feria de emprendedores, el patio gastronómico y todo lo que hemos ofrecido”, sostuvo.

Kosiak también realizó un balance positivo del primer año desde la reinauguración y resaltó la diversidad de actividades desarrolladas. “Siempre hemos ido apuntando a distintos públicos, distintas edades, distintos intereses”, explicó.

Durante este período, el centro cultural incorporó propuestas vinculadas con diferentes disciplinas artísticas y destinadas a públicos diversos. Según indicó su director, la agenda del Juanele ya se encuentra completa hasta fin de año.

“Un espacio cultural es un cascarón vacío hasta que la gente se lo apropia”, afirmó Kosiak, al remarcar la importancia de que los vecinos encuentren allí un lugar de encuentro con el arte y la cultura.

Entre las propuestas de la segunda jornada se presentó el Grupo Panambí, Folklore de Raíz, que llevó al escenario una propuesta de danza como parte de los festejos.

Natalia, integrante de la agrupación, destacó la posibilidad de participar de la celebración y valoró la existencia de espacios culturales abiertos a la comunidad. “Estamos muy agradecidas de poder ser parte de estos festejos y de la mejor manera, como más nos gusta, que es bailando”, expresó.

También resaltó el papel de la cultura como espacio de encuentro y transformación. “La cultura atraviesa al humano, atraviesa las relaciones, cambia el estado de ánimo y es muy necesario ser parte de este evento”, sostuvo.

Más detalles del encuentro

En la misma línea, Silvia, integrante del grupo, puso en valor los espacios públicos destinados a la actividad artística y el acompañamiento a quienes desarrollan propuestas autogestivas.

“Estos espacios son súper importantes. Los valoramos mucho quienes estamos en la autogestión de propuestas artísticas que necesitan un espacio para mostrar lo que hacen”, señaló.

Además, destacó la convocatoria de artistas por parte del Estado como una herramienta para estimular la producción cultural. “Para los artistas, es altamente valorado no solamente que haya espacios, sino también que sean convocados, y eso estimula la producción artística”, afirmó.

Luego fue el turno de La Solense, grupo que presentó un repertorio basado en el cancionero popular argentino, con zambas, chacareras y otros géneros.

Hernán, integrante de la formación, destacó la respuesta del público pese a las condiciones climáticas. “Mucho frío, mucho viento, pero se puso lindo. La verdad es que la pasamos lindo arriba del escenario”, expresó.

El músico también agradeció la posibilidad de volver a presentarse en el centro cultural. “Nos volvió a convocar el Municipio, así que muy contentos por eso también. Agradecidos con la gente de la Municipalidad y la gente del Juanele por tenernos en cuenta una vez más”, manifestó.

Franco, otro de los integrantes, remarcó el movimiento que generan este tipo de actividades para artistas, emprendedores y trabajadores de la cultura.

“La reinauguración de este espacio y este lugar para los artistas, los chicos que vienen con la feria y los vendedores generan un movimiento para todos nosotros, para toda la cultura”, consideró.

Asimismo, destacó los vínculos que se generan entre músicos de Paraná y otras localidades entrerrianas. “Vamos compartiendo la música nuestra, la música de ellos, así que hacemos conexión”, señaló.

Gerardo Farías puso el broche

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Gerardo Farías, quien ofreció un espectáculo musical y convocó al público a acompañar la presentación y bailar pese a las bajas temperaturas.

El músico paranaense agradeció la convocatoria y destacó el reconocimiento a los artistas locales. “Estoy muy contento y orgulloso de que la gente o el Municipio se acuerde de los artistas locales”, expresó.

Farías también recordó su vínculo personal con el lugar y valoró las características del edificio. “Hay que dar mucho por este lugar, porque es único, teniendo un tren adentro, como es el Juan L. Ortiz”, afirmó.

A su vez, resaltó la importancia de que las nuevas generaciones dispongan de espacios para desarrollar y mostrar sus producciones. “Es muy importante para los jóvenes que tengan un espacio, un lugar donde puedan mostrar su arte”, sostuvo.

Para el músico, haber sido elegido para cerrar la celebración tuvo además un significado especial. “Hace un año de la inauguración y hoy cerrar yo, para mí, es un honor”, manifestó.

“Soy de Paraná y estoy caminando por gran parte del país. Me siento orgulloso cuando me presentan por ahí desde Paraná, provincia de Entre Ríos”, agregó.

De esta manera, el Festival Juanele completó dos jornadas con la participación de artistas de distintas disciplinas, emprendedores y vecinos. La celebración por el primer aniversario de la reinauguración permitió poner en escena parte de la actividad que se desarrolla durante el año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y reafirmó su lugar como espacio de encuentro y producción cultural.