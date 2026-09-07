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El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos brindará una charla para periodistas y comunicadores en Paraná

Será este miércoles, a las 12, en el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos. Estará a cargo la periodista María de Quesada, especialista en comunicación responsable sobre suicidio.

7 de septiembre 2026 · 17:39hs
La periodista española María de Quesada

La periodista española María de Quesada, especialista en comunicación responsable sobre suicidio, encabezará la actividad organizada por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos.

En el marco de la Semana de la Concientización y Prevención del Suicidio, el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (Coper) organizará una charla destinada a periodistas y comunicadores sociales de medios locales, con el objetivo de reflexionar sobre el rol de la comunicación en la prevención del suicidio.

La actividad se desarrollará este miércoles 9 de septiembre, a las 12, en la sede del Coper, ubicada en Italia 335 de Paraná.

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La disertación estará a cargo de María de Quesada, periodista y escritora española, fundadora y presidenta de La Niña Amarilla, una asociación dedicada a la prevención del suicidio desde la comunicación.

La propuesta se titula “Decálogo para informar sobre suicidio: ¿Qué podemos hacer desde los medios de comunicación para ayudar a la prevención del suicidio? 10 pasos esenciales” y apunta a brindar herramientas para abordar esta temática de manera responsable, evitando enfoques que puedan resultar perjudiciales y promoviendo una comunicación orientada a la prevención.

Desde 2021, Quesada trabaja en la formación, sensibilización y movilización social vinculadas a la prevención del suicidio, con especial énfasis en el papel de los medios de comunicación y la necesidad de romper el tabú y promover una comunicación responsable sobre la conducta suicida.

Una semana de actividades en Paraná

La charla forma parte de una serie de propuestas impulsadas por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.

En ese contexto, el Coper también invita a la comunidad a participar de “Paraná camina por la vida”, una caminata que se realizará el sábado 12, a las 16, con punto de encuentro en la Plaza de las Colectividades.

Bajo el lema “Nadie tiene que atravesarlo solo. Escuchar, acompañar y prevenir nos une”, la iniciativa busca generar un espacio comunitario de sensibilización y acompañamiento en torno a la prevención del suicidio.

Ambas actividades cuentan con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

Colegio de Psicólogos de Entre Ríos Paraná suicidio Periodistas
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