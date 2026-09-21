New Jersey llega a Paraná con un tributo a Bon Jovi

Con unos 20 años sobre los escenarios, New Jersey llega por primera vez a Paraná con un tributo a Bon Jovi.

La banda rosarina celebrará dos décadas de trayectoria con un show que recorrerá distintas etapas de Bon Jovi . Será el sábado 3 de octubre en Limbo Pub, con un músico paranaense de 17 años como invitado especial.

La banda New Jersey , reconocida por su tributo a Bon Jovi, llegará por primera vez a Paraná para presentar un espectáculo que recorrerá buena parte de la historia de la banda estadounidense. La cita será el sábado 3 de octubre en Limbo Pub , ubicado en Liniers 376, con un show que promete repasar desde los primeros años hasta la etapa más reciente del grupo.

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En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Christian Deli, voz de New Jersey, contó que la presentación tendrá un significado especial porque la banda cumple 20 años de trayectoria.

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“Es la primera vez que vamos a ir con los chicos a Paraná”, destacó el cantante, quien adelantó que prepararon un espectáculo de aproximadamente dos horas, aunque la duración final dependerá del tiempo disponible para la fecha.

“Este año estamos cumpliendo 20 años, por lo cual estamos haciendo una especie de show aniversario, en el cual tratamos de abarcar casi todas las épocas de Bon Jovi, desde el 84' hasta la actualidad”, explicó.

Un recorrido por cuatro décadas de Bon Jovi

El repertorio de New Jersey buscará atravesar diferentes etapas de la carrera de la banda liderada por Jon Bon Jovi. Habrá espacio para los clásicos de los años 80, canciones con fuerte presencia de sintetizadores, teclados y coros, pero también para material posterior al 2000 y las baladas más reconocidas.

“Es un show bastante potente, eléctrico, con mucho rock de los 80, algunas baladas. La banda se caracteriza por eso, por un sonido bastante contundente y muy fiel a lo que es el sonido original de Bon Jovi”, señaló Deli.

El cantante adelantó que el público podrá encontrarse con canciones de distintas épocas y con los grandes éxitos que forman parte del repertorio histórico de la banda estadounidense.

“Tenemos canciones que son bien rockeras, muchos sintetizadores, teclados, muchos coros. Estamos hablando de canciones del 84, 85, 86 y también tenemos una parte un poco más moderna, que es después de la era del 2000 y, obviamente, infaltables los temas lentos, las baladas más conocidas, los hits”, contó.

Un músico paranaense de 17 años se suma al show

Uno de los condimentos particulares de la presentación será la participación de Rocco Moreira, un músico de Paraná de apenas 17 años que se incorporará a la formación para esta fecha.

Actualmente, New Jersey está integrada por Christian Deli en voz, Pablo Di María en bajo y Fabrizio Arias en guitarras. Para la presentación en Paraná, Moreira ocupará el lugar de reemplazo del hermano de Deli.

El vínculo surgió recientemente y los músicos debieron trabajar contra reloj para preparar la presentación.

“Hay mucho laburo, hay que hacerlo bastante rápido porque tenemos poco tiempo, pero viene bien, viene bien”, relató el cantante.

Deli también destacó la calidad musical que encontró en la ciudad: “No sabíamos que en Paraná había tan buena calidad de músico”.

De These Days a New Jersey

La historia de la banda comenzó en 2006. Deli se incorporó luego de un casting y, en aquel momento, el grupo tenía otro nombre: These Days, también inspirado en un disco de Bon Jovi. “Les dije en una escena que tuvimos: me parece más representativo New Jersey, aparte es mucho más lindo al oído”, recordó el cantante.

Durante los primeros años, la banda buscaba reproducir no solamente el sonido sino también la estética visual de Bon Jovi. Con el paso del tiempo, esa mirada fue cambiando.

“Al principio tratábamos de darle un poco el tono visual más parecido, pero con el correr de los años uno va mutando, va pensando de otra manera o se cansa”, explicó Deli.

Por eso, actualmente New Jersey mantiene como prioridad la fidelidad sonora, pero incorporó una impronta propia en la puesta en escena.

“Los temas, a nivel sonoro, los trabajamos lo más parecido posible. Ahora, por ahí a nivel visual ya nos tomamos algunas licencias y nos presentamos algo que nos hace sentir un poco más cómodos a nosotros”, señaló.