El músico de Victoria, Leonardo Gabriel García, fue nominado a los Premios AqM 2026 por su proyecto de electrónica y ambient.

Un músico de Victoria fue nominado a los Premios AqM 2026

El músico oriundo de Victoria, Leonardo Gabriel García competirá en la categoría Mejor Proyecto Experimental / Electrónica / Ambient por su obra “The moon has told me” en los Premios AqM 2026. La producción fue realizada de manera 100% independiente.

El músico, compositor y productor Leonardo Gabriel García , oriundo de Victoria, Entre Ríos , fue nominado a los Premios AqM 2026 por su obra “The moon has told me”, en la categoría Mejor Proyecto Experimental / Electrónica / Ambient .

La nominación reconoce una propuesta de producción musical independiente y ubica al artista entrerriano junto a proyectos de distintos perfiles dentro de una de las categorías vinculadas a la experimentación sonora.

Entre las producciones que integran la terna se encuentra “Niño”, una colaboración de Cubo junto a Richard Coleman, referente de la escena del rock argentino.

Una producción independiente desde Victoria

Uno de los aspectos destacados del proyecto de García es su modalidad de producción. “The moon has told me” fue realizado 100% de manera autogestionada, sin fondos públicos, marcas ni padrinazgos institucionales.

Desde Victoria, el músico desarrolla su actividad como compositor y productor y construyó esta propuesta desde la independencia, combinando elementos vinculados a la música experimental, electrónica y ambient.

La nominación representa así un reconocimiento a una producción realizada desde Entre Ríos que logró ingresar en una terna junto a proyectos de diferentes recorridos dentro de la escena musical.

Paisajes Sonoros

“Paisajes Sonoros Humedales e Islas Victoria” es el «primer registro fonográfico de alta fidelidad realizado en la Reserva de Usos Múltiples (RUM) de Victoria, de Entre Ríos”, destaca sobre su obra Leonardo Gabriel García. “Este documento sonoro captura la biodiversidad del Delta del Paraná en un área de conservación bajo manejo de usos múltiples, siendo un hito pionero en la documentación acústica de estas categorías de reservas en Argentina", detalló el productor.

El álbum con los sonidos del humedal se lanzó oficialmente el 8 de mayo y ha sido destacado por el World Forum for Acoustic Ecology (WFAE) en su sección de Listen y Landscape Composition como también anexado a la World Forum for Acoustic Ecology Library.

Premios AqM

La ceremonia de entrega de los Premios AqM 2026 está prevista para el 20 de noviembre de 2026, en el Centro Cultural Universitario de Tandil.

Ese día se conocerán los proyectos ganadores de las distintas categorías, entre ellos el correspondiente a Mejor Proyecto Experimental / Electrónica / Ambient, donde participa el entrerriano Leonardo Gabriel García con “The moon has told me”.